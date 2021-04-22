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۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۷:۴۸

مدیرعامل هلال احمر گلستان:

۱۶۰۰۰ بسته معیشتی در مناطق کمتر برخوردار گنبد توزیع شد

۱۶۰۰۰ بسته معیشتی در مناطق کمتر برخوردار گنبد توزیع شد

گنبدکاووس- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از توزیع ۱۶ هزار بسته معیشتی به همت خیر نیک اندیش و داوطلب گنبدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میقانی، شامگاه چهارشنبه در گفتگوی خبری اظهار کرد: همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، ۱۶ هزار بسته معیشتی توسط خیّر نوع دوست و داوطلب گنبدکاووسی اهدا و به مناطق محروم گلستان ارسال شد.

وی با بیان اینکه شعار سازمان داوطلبان حلقه اتصال نیاز نیازمندان و توان توانگران است، افزود: باید بر این نکته تاکید کنیم که نیکان خیراندیش همچون آقای شهرکی به عنوان خیر داوطلب، تفسیر حقیقتی و عینی این شعار در خانواده بزرگ هلال احمر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: طرح ملی همای رحمت یکی از طرح‌های هلال احمر در ماه رمضان است که البته بعد از ورود کرونا در کشور و آسیب به معیشت خانوارهای کم برخوردار، تهیه بسته‌های معیشتی با همت خیرین خداجو و داوطلب در دستور کار اصلی سازمان داوطلبان قرار گرفت.

میقانی بیان کرد: این خیّر سخاوتمند و داوطلب گنبدکاووسی با اهدای ۱۶ هزار بسته معیشتی نه تنها در گنبدکاووس و شرق استان، بلکه در بسیاری از مناطق محروم گلستان فرهنگ ناب نوع دوستی را ترویج داده است.

کد مطلب 5195130

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    نظرات

    • دلارام ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
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      فقط به مناطق سیستانی نشین کمک میکند این اقا .و اینکه هر کارش را رسانه ای میکند که به این کار خودتان بهتر میدانید............... میگویند

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