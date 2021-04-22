ائتلاف سعودی مدعی رهگیری یک فروند پهپاد یمنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ائتلاف نظامی و متجاوز عربستان سعودی روز پنج شنبه اعلام کرد که از یک حمله پهپادی جلوگیری کرده است.

شبکه تلویزیونی الاخباریه عربستان در گزارشی به نقل از این ائتلاف مدعی شد که یک فروند پهپاد «قاصف ۲ کی» متعلق به نیروهای انصارالله یمن به سمت شهر «خمیس مشاط» در جنوب عربستان به پرواز درآمده بود تا پایگاه هوایی ملک خالد را هدف قرار دهد.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در یک پیام توئیتری این حمله پهپادی را «بخشی از پاسخ طبیعی و قانونی به تجاوز و محاصره همه جانبه کشور یمن» خواند.

گفتنی است که کشور یمن از سال ۲۰۱۴ تا به امروز درگیری جنگی خانمانسوز میان نیروهای دولت مستعفی یمن به رهبری «عبد ربه منصور هادی» و جنبش انصارالله یمن است؛ جنگی که با آغاز دخالت نظامی ریاض و تشکیل ائتلافی غیرقانونی با مشارکت چند کشور عربی آن‌هم به بهانه حمایت از نیروهای منصور هادی در سال ۲۰۱۵ ابعاد وسیع‌تری یافت.