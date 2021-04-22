واکسیناسیون ۷۰۰۰ کردستانی علیه ویروس کرونا

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله واکسیناسیون کرونا پرسنل بهداشتی، درمانی بخش آیسییو کرونا، پزشکان و پرستاران مراکز درمانی و بیمارستانها، سالمندان، افراد دارای بیماری زمینهای، پاکبانان، افراد تحت پوشش بنیاد شهید و کارکنان غسالخانه در آرامستانها در اولویت دریافت واکسن کرونا هستند.
وی افزود: عملیات واکسیناسیون کرونا همزمان با دیگر نقاط کشور از ۲۱ بهمن ماه ۹۹ نیز در استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: در فاز دوم واکسیناسیون کرونا همه سالمندان استان واکسن دریافت خواهند کرد.
رضاعی اعلام کرد: در این رده سنی سالمندان ۶۵ تا ۸۵ سال به ترتیب در فواصل سنی ۸۵ تا ۸۰، ۸۰ تا ۷۵، ۷۵ تا ۷۰، ۷۰ تا ۶۵ سال و با اولویت آخرین رده سنی واکسینه میشوند.
وی افزود: حدود ۱۲۵ هزار نفر از جمعیت استان کردستان را سالمند تشکیل میدهند و با واکسیناسیون گروه سالمندان، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تا ۷۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: در فازهای بعدی افراد بالای ۱۸ سال دارای بیماریهای زمینهای علیه بیماری کووید ۱۹ واکسیناسیون میشوند.
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