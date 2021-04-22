  1. استانها
  2. کردستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۸:۵۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد؛

واکسیناسیون ۷۰۰۰ کردستانی علیه ویروس کرونا

واکسیناسیون ۷۰۰۰ کردستانی علیه ویروس کرونا

سنندج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: حدود هفت هزار نفر از جمعیت استان شامل تمامی کادر بهداشت و درمان شاغل در بیمارستان‌ها علیه کرونا واکسیناسیون شده‌اند.

فرزین رضاعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله واکسیناسیون کرونا پرسنل بهداشتی، درمانی بخش آی‌سی‌یو کرونا، پزشکان و پرستاران مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، سالمندان، افراد دارای بیماری زمینه‌ای، پاکبانان، افراد تحت پوشش بنیاد شهید و کارکنان غسالخانه در آرامستان‌ها در اولویت دریافت واکسن کرونا هستند.

وی افزود: عملیات واکسیناسیون کرونا همزمان با دیگر نقاط کشور از ۲۱ بهمن ماه ۹۹ نیز در استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: در فاز دوم واکسیناسیون کرونا همه سالمندان استان واکسن دریافت خواهند کرد.

رضاعی اعلام کرد: در این رده سنی سالمندان ۶۵ تا ۸۵ سال به ترتیب در فواصل سنی ۸۵ تا ۸۰، ۸۰ تا ۷۵، ۷۵ تا ۷۰، ۷۰ تا ۶۵ سال و با اولویت آخرین رده سنی واکسینه می‌شوند.

وی افزود: حدود ۱۲۵ هزار نفر از جمعیت استان کردستان را سالمند تشکیل می‌دهند و با واکسیناسیون گروه سالمندان، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تا ۷۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: در فازهای بعدی افراد بالای ۱۸ سال دارای بیماری‌های زمینه‌ای علیه بیماری کووید ۱۹ واکسیناسیون می‌شوند.

کد مطلب 5195176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها