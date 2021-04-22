۵۰ درصد کل مبتلایان به کرونا قصرشیرین در پیک چهارم رخ داده است

رضا منصوری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل تعطیلات نوروزی، مسافرتها و دورهمی ها و با توجه به اینکه در فصل بهار مسافرتها به قصرشیرین افزایش پیدا میکند متأسفانه این شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای کرونایی افزود: از زمان قرار گیری قصرشیرین در شرایط نارنجی کرونایی مطابق با دستورالعملها فعالیت مشاغل گروه ۲، سه و چهار در شهرستان قصرشیرین متوقف شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان قصرشیرین تصریح کرد: قدرت انتقال ویروس جهش یافته کرونا در پیک چهارم بسیار زیاد است و ۵۰ درصد مبتلایان به کرونا از ابتدای شیوع این ویروس در قصرشیرین در پیک چهارم اتفاق افتاده است.
منصوری خاطر نشان کرد: مردم باید مانند پیکهای گذشته رعایت دستورالعملهای بهداشتی و استفاده از ماسک و شست و شوی دستها را جدی گرفته و از حضور در مراسمات عروسی و ختم که سبب ابتلای افراد و خانوادهها میشود خودداری کنند.
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