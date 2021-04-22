به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«انقلاب اسلامی ایران به واسطه حرکت هوشمندانه و دوراندیشانه حضرت امام خمینی (ره) مسیر روشنی را در پیش گرفته و در ادامه راه نورانی خود با رهبریهای هوشمندانه و حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و همراهی آحاد جامعه توانسته است از سد دشمنیها، مشکلات و همه تحریمها با اقتدار و سلامت عبور کند. در این میان تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تدبیر معمار کبیر انقلاب حضرت روح الله (قدس الله نفسه الزکیه) یکی از آثار و برکات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
کارنامه درخشان این نهاد انقلابی در چهار دهه گذشته موید تلاش مخلصانه و مومنانه کارکنان خدوم سپاه با تفکر انقلابی و ولایتمداری برای حفظ و حراست از انقلاب و دستاوردهای آن است و امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجموعه نیروهای مقتدر مسلح کشورمان دست در دست یکدیگر چون ید واحده، سربلندی نظام و یاس و ناامیدی دشمنان را رقم زدهاند.
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت این روز ارزشمند و ماندگار، از خداوند متعال توفیقات هرچه بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در اجرای مأموریتهای خطیر در سایه رهبریهای دوراندیشانه فرماندهی معظم کل قوا امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) خواستار است.»
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