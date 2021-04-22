  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۲۸

بیانیه ارتش؛

ارتش و سپاه سربلندی نظام و ناامیدی دشمنان را رقم زده‌اند

ارتش و سپاه سربلندی نظام و ناامیدی دشمنان را رقم زده‌اند

ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ارتش، سپاه و مجموعه نیروهای مسلح دست در دست یکدیگر همچون ید واحده، سربلندی نظام و یاس و ناامیدی دشمنان را رقم زده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران همزمان با سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«انقلاب اسلامی ایران به واسطه حرکت هوشمندانه و دوراندیشانه حضرت امام خمینی (ره) مسیر روشنی را در پیش گرفته و در ادامه راه نورانی خود با رهبری‌های هوشمندانه و حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) و همراهی آحاد جامعه توانسته است از سد دشمنی‌ها، مشکلات و همه تحریم‌ها با اقتدار و سلامت عبور کند. در این میان تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تدبیر معمار کبیر انقلاب حضرت روح الله (قدس الله نفسه الزکیه) یکی از آثار و برکات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.

کارنامه درخشان این نهاد انقلابی در چهار دهه گذشته موید تلاش مخلصانه و مومنانه کارکنان خدوم سپاه با تفکر انقلابی و ولایتمداری برای حفظ و حراست از انقلاب و دستاوردهای آن است و امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجموعه نیروهای مقتدر مسلح کشورمان دست در دست یکدیگر چون ید واحده، سربلندی نظام و یاس و ناامیدی دشمنان را رقم زده‌اند.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت این روز ارزشمند و ماندگار، از خداوند متعال توفیقات هرچه بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در اجرای مأموریت‌های خطیر در سایه رهبری‌های دوراندیشانه فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) خواستار است.»

کد مطلب 5195356
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها