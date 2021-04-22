بازیکنان نساجی در شوک گل تیم سپاهان بودند/نگران وضعیت تیم نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسماعیلی پنجشنبه شب در نشست خبری پس از بازی تیمش نساجی مازندران برابر سپاهان اصفهان که با شکست یک بر صفر به سود تیم میهمان همراه شده بود، افزود: از قبل هم پیش بینی بازی سنگین برابر تیم سپاهان را می‌کردیم و در مجموع بازی جان داری درآمد.

نگران وضعیت نساجی نیستیم

مربی تیم نساجی مازندران با بیان اینکه ما نگران تیم نیستیم چرا که بازیکنان ما در این مسابقه برابر تیم پرمهره سپاهان عملکرد خوبی داشتند، ادامه داد، البته تیم ما در شروع مسابقه تا حدودی متزلزل ظاهرشده بود، اما رفته رفته هرچه قدر از زمان بازی می‌گذشت، توانستند برابر تیم سپاهان ایجاد موقعیت هم داشته باشند.

اسماعیلی تصریح کرد، در شرایطی که بازی روند متعالی داشت، شوت ناگهانی احسان حاجی صفی ملی پوش تیم سپاهان تا حدودی غافلگیرکننده بود و هضمش برای بازیکنان ما که انگیزه‌های بالایی برای کسب پیروزی دربازی خانگی داشتند، خیلی سخت بود.

وی افزود: هرچند پس از گل تا پایان نیمه نخست بازیکنان تیم نساجی کم نگذاشتند و با ایجاد چند موقعیت تا آستانه باز کردن دروازه تیم سپاهان نیز پیش رفته بودند.

مربی تیم نساجی مازندران با اشاره به اینکه در نیمه دوم هم تا حدودی برتری از آن تیم ما بوده است، اضافه کرد، متأسفانه بازیکنان ما در زدن ضربات آخر به واسطه فشار بازی و نتیجه بازی نتوانستند تصمیم‌های درستی بگیرند و در گلزنی نیز ناموفق بودیم.

بازیکنان جوان نساجی باید با تمرکز کار کنند

اسماعیلی در پاسخ به این پرسشش که چرا بازیکنان نساجی در گلزنی همچنان کم فروغ هستند، گفت، از اینکه برابر تیمی مثل سپاهان با چندین بازیکن ملی پوش، توانستیم چند موقعیت مسلم گلزنی ایجاد کنیم، عملکرد بدی نبوده، اما نکته‌ای که مهم هست، بازیکنان جوان ما باید تمرکز خودشان را در طول مسابقه حفظ کنند و در لحظه آخر تصمیم درست بگیرند که نتیجه آن سرنوشت مسابقه را تعیین خواهد کرد.

جام حذفی را جدی می‌گیریم

وی همچنین در خصوص بازی بعدی تیم نساجی برابر تیم ملوان انزلی در رقابت‌های جام حذفی گفت، ما بازی‌های جام حذفی را همانند بازی‌های لیگ جدی خواهیم گرفت و قطعاً برای پیروزی برابر تیم ملوان قرار خواهیم گرفت.

تیم‌های نساجی مازندران در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور پنجشنبه شب در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر میزبان تیم سپاهان اصفهان بود و در پایان با نتیجه یک بر صفر از میهمان خود شکست خورد.

تنها نماینده مازندران با قبول سیزدهمین شکست این فصل خود با کسب ۱۶ امتیاز اندوخته گذشته همچنان در رتبه پانزدهم جدول باقی ماند. تیم سپاهان اصفهان هم به لطف برتری یک بر صفر با گل " احسان حاج صفی" برابر تیم نساجی مازندران ۴۴ امتیازی شد وبه طور موقت به صدر جدول رده بندی این رقابت‌ها صعود کرد.