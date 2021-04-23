۳۸۰ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ حال ۵۱۰۷ بیمار وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۲ هزار و ۹۰۴ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳ هزار و ۴۲۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۰۹ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۸۰ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۸ هزار و ۷۴۶ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۸۵۰ هزار و ۷۹۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۵ هزار و ۱۰۷ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۱۴ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۱۴۹ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۳۰۱ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۹۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۴۵ شهر در وضعیت زرد و ۷ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.