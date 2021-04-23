رشد ۲۰ درصدی تولید خودروی سواری و ۵۰ درصدی کامیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت (دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطلاعات) در سال گذشته (۱۲ ماهه ۱۳۹۹)، تولید انواع خودرو سواری ۱۹.۱ درصد افزایش داشته و تولید محصولات دیگری در این حوزه از جمله وانت با افزایش ۶.۵ درصدی، تولید کمباین با افزایش حدود ۴۴.۵ درصدی و تولید تراکتور با افزایش حدود ۱۵.۹ درصدی روبه رو بوده است.

همچنین تولید کامیون، کامیونت و کشنده در سال گذشته (۱۲ ماهه ۱۳۹۹) نیز افزایش ۵۳.۶ درصدی داشته است.

همچنین در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ تولید لاستیک خودرو افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

در این مدت تولید نئوپان با افزایش ۱۰.۳ درصدی و فیبر با افزایش ۴.۴ درصدی روبرو بوده است. همچنین تولید دوده افزایش ۱۶.۸ درصدی و تولید الیاف اکریلیک افزایش ۱۹۶ درصدی داشته است.

در زمینه تولید نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی نیز افزایش ۱۷.۲ درصدی را شاهد بوده ایم.

از سوی دیگر در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ تولید کارتن ۴.۶ درصد افزایش داشت. همچنین تولید روغن صنعتی و موتور تصفیه اول با افزایش ۶.۴ درصدی روبه رو بوده است. تولید محصولات پتروشیمی نیز با افزایش ۸.۹ درصدی مواجه بود.

در زمینه تولید انواع کفش و پاپوش افزایش ۲.۳ درصدی داشته ایم و در حوزه لوازم خانگی نیز علیرغم اینکه شرکت‌های خارجی کشورمان را ترک کرده بودند، اما به همت جهادگران عرصه تولید، در تولید ماشین لباسشویی افزایش بیش از ۵۱ درصدی داشته ایم.

گفتنی است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت (دفتر مدیریت داده، آمار و فناوری اطلاعات) در سال گذشته (۱۲ ماهه ۱۳۹۹)۹ کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز با افزایش تولید مواجه بود.