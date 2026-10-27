خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شهرستان ملایر با برخورداری از اقلیمی مستعد و پیشینه‌ای دیرینه در حوزه باغداری به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور و کشمش در کشور شناخته می‌شود اما با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر ملایر در تولید انبوه و تنوع ارقام انگور این بخش اقتصادی مهم همچنان با چالش‌های ساختاری، سنتی بودن شیوه‌های کاشت و فرآوری، مشکلات زنجیره تامین و موانع بازرگانی دست و پنجه نرم می‌کند که نیازمند برنامه‌ریزی کلان و حمایت‌های جدی دستگاه‌های اجرایی است.

سطح زیر کشت باغات انگور ملایر در سال جاری حدود ۱۳ هزار هکتار برآورد شده که از این میزان ۱۲ هزار و ۶۱۱ هکتار را باغات بارور و ۲۸۴ هکتار را باغات غیر بارور تشکیل می‌دهند و میانگین پیش‌بینی شده برای تولید انگور در هر هکتار از باغات این شهرستان ۲۴ تن است.

این حجم انبوه از تولید چرخه متنوعی از فرآورده‌ها را تغذیه می‌کند به طوری که سبد مصرف و فرآوری انگور ملایر در بخش‌های گوناگونی همچون تولید کشمش، شیره انگور، آبغوره، شربت باسلوق و مصرف تازه خوری توزیع می‌شود.

تنوع ارقام نیز یکی از مزیت‌های رقابتی ملایر است به گونه‌ای که بیش از ۱۵ رقم انگور در این شهرستان تولید می‌شود و رقم «بی‌دانه سفید» با سهم ۸۵ درصدی بیشترین حجم تولید را به خود اختصاص داده است و در کنار آن، ارقام برجسته‌ای نظیر یاقوتی، عسگری، ترکمن ۴، فخری، صاحبی، شانی قرمز، شصت عروس، خلیلی، لعل، کندری و انگور سیاه نیز در باغات ملایر تولید می‌شوند.

شناخت دقیق این پتانسیل‌ها و تحلیل چالش‌های زنجیره ارزش، بستری مناسب برای گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار کشاورزی منطقه فراهم می‌کند.

سطح زیر کشت باغات انگور شهرستان حدود ۱۳ هزار هکتار است

مدیر جهاد کشاورزی ملایر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات انگور شهرستان حدود ۱۳ هزار هکتار است، اظهار کرد: از این میزان ۱۲ هزار و ۶۱۱ هکتار باغات انگور بارور و ۲۸۴ هکتار باغ انگور غیر بارور داریم.

روح الله کرمی با بیان اینکه پیش بینی میانگین تولید انگور در هر هکتار در سطح شهرستان ملایر ۲۴ تن است، افزود: پیش بینی سالانه ما برای برداشت انگور در سطح شهرستان ملایر بیشتر از سال های گذشته است.

وی در رابطه با مصارف فرآورده‌های انگور در ملایر، بیان کرد:: پیش‌بینی درصد تولید کشمش ۷۰ درصد معادل ۲۱۲ تن است و ۳۰ درصد تولید کل انگور شهرستان به سایر فرآورده‌ها تبدیل می‌شود.



مدیر جهاد کشاورزی ملایر با بیان اینکه ۷۰ درصد انگور تولیدی ملایر با توجه به ضریب چهار به یک به کشمش تبدیل می‌شود، گفت: یعنی به ازای هر چهار کیلو انگور یک کیلو کشمش تولید و ۱۲.۵ درصد انگور تولیدی شهرستان معادل ۳۸ هزار تن تبدیل به شیره انگور می‌شود و ما سالانه حدود ۸۰۰۰ تن شیره انگور با کیفیت تولید و به بازار عرضه می‌کنیم.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر با اشاره به اینکه ۴.۵ درصد معادل ۱۳ هزار و ۷۰۰ تن انگور به ۵۰۰ تن آبغوره تبدیل می‌شود، اظهار کرد: سه درصد کل انگور ملایر نیز معادل ۹ هزار و ۱۰۰ تن تبدیل به شربت، باسلوق و سایر فرآورده‌های تولیدی می‌شود.

تولید ۱۵ رقم انواع انگور در ملایر

وی با بیان اینکه ۱۰ درصد از کل انگور تولیدی شهرستان ملایر معادل ۳۰ هزار و ۳۰۰ تن به صورت تازه خوری به بازار عرضه می‌شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته ارقام جدید انگور در ملایر تولید و با استقبال مردم مواجه شده و هم اکنون در ملایر بیش از ۱۵ رقم انگور تولید می‌شود.

کرمی با بیان اینکه بیشترین انگور تولید شده در ملایر مربوط به رقم «بی‌دانه سفید» معادل ۸۵ درصد است، گفت: ارقام یاقوتی، عسگری، ترکمن ۴، فخری، صاحبی، شانی قرمز، شصت عروس، خلیلی، لعل، کندری و انگور سیاه ارقام برجسته انگور تولید شده در شهرستان ملایر هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مشکلات موجود در شهر جهانی انگور، اظهار کرد: توسعه محدود ارقام تجاری و تازه خوری به منظور مصرف بازار داخل و صادرات و تنوع ارقام، خرد بودن سطح باغات انگور شهرستان ملایر که سبب افزایش هزینه تولید می‌شود، سنتی بودن سیستم کاشت و آبیاری باغات انگور و مبارزه با آفات و بیماری باغات انگور، بهداشتی نبودن بخش عمده‌ای از مرحله حمل و نقل و انبارداری کشمش تولیدی در ملایر و سنتی و غیربهداشتی بودن مراحل تهیه انواع کشمش تولیدی از جمله مشکلات موجود در این زمینه است.

خطوط تولید و بسته‌بندی بیشتر کارخانه‌های تصفیه و بسته بندی کشمش قدیمی هستند

مدیر جهاد کشاورزی ملایر به مستهلک و قدیمی بودن خطوط تولید و بسته‌بندی بیشتر کارخانه‌های تصفیه و بسته بندی کشمش شهرستان اشاره کرد و گفت: کاهش کیفیت کشمش و سبزه تولیدی باغداران به علت افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز برای فرآوری و پودر کربنات پتاسیم و روغن سبزه است.

کرمی با بیان اینکه نبود سردخانه محصولات کشاورزی به خصوص برای نگهداری انگور در زمان اوج تولید و عرضه به بازار یکی دیگر از مشکلات موجود است، اظهار کرد: تعهد ارزی صادرکنندگان کشمش نیز یکی دیگر از دغدغه‌های ما به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: برای رفع مشکلات موجود اصلاح سیستم کاشت باغات با اجرای طرح «فراز»، توسعه سیستم‌های آبیاری نوین در سطح باغات شهرستان با توجه به کمبود منابع آبی تامین، تهیه گونی «چتایی»، توسعه ارقام تجاری و بازار پسند و ارتقای خطوط تولید و بسته‌بندی کارخانه‌های تصفیه و بسته‌بندی کشمش پیشنهاد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی ملایر با اشاره به اینکه تغییر نحوه محاسبه مالیات‌های مستقیم بر صادرات کشمش و افزایش مالیات بر صادرات و ایجاد مشوق‌های صادراتی باید لحاظ شود، افزود: حمایت و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای ایجاد مجتمع بارانداز صادراتی کشمش مشتمل بر دفاتر تجاری از جمله راهکارهای موجود است.

وی بیان کرد: همسان‌سازی قیمت‌ها، افزایش کنترل و نظارت‌های بهداشتی، درجه بندی محصول تولیدی کشمش و تجمیع آمار صادرات کشمش شهرستان باید از سوی دولت انجام شود.

با وجود ظرفیت‌های عظیم تولیدی و جایگاه جهانی ملایر در صنعت انگور شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها در گرو عزم جدی برای حل چالش‌های ساختاری این بخش است. خرد بودن باغات، سنتی بودن سیستم‌های کاشت، آبیاری و مبارزه با آفات، به هم خوردن استانداردهای بهداشتی در حمل و نقل و انبارداری و فرسودگی خطوط تولید کارخانه‌های بسته‌بندی از جمله موانعی است که ارزش افزوده محصول را تهدید می‌کند و در عرصه بازرگانی نیز بالا رفتن قیمت نهاده‌های فرآوری، نبود سردخانه‌های تخصصی، سنگینی بار تعهدات ارزی صادرکنندگان و افزایش مالیات بر صادرات دغدغه‌های جدی فعالان این حوزه است.