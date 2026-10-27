سوتیریوس مانولوپولوس وارد ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوتیریوس مانولوپولوس، سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان، امروز از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد ایران شد.



سرمربی تیم ملی در مدت حضور خود در ایران، دیدارهای لیگ برتر بسکتبال را با هدف ارزیابی عملکرد بازیکنان و بررسی شرایط ملی‌پوشان زیر نظر خواهد گرفت.



همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی به منظور حضور در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷، از دیگر اهداف حضور مونولوپولوس در ایران است.