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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

سوتیریوس مانولوپولوس وارد ایران شد

سوتیریوس مانولوپولوس وارد ایران شد

سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال ایران با هدف بررسی دیدارهای لیگ برتر و برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی، به ایران بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوتیریوس مانولوپولوس، سرمربی تیم ملی بسکتبال کشورمان، امروز از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) وارد ایران شد.

سرمربی تیم ملی در مدت حضور خود در ایران، دیدارهای لیگ برتر بسکتبال را با هدف ارزیابی عملکرد بازیکنان و بررسی شرایط ملی‌پوشان زیر نظر خواهد گرفت.

همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوی آماده‌سازی تیم ملی به منظور حضور در پنجره پنجم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷، از دیگر اهداف حضور مونولوپولوس در ایران است.

کد مطلب 6991423
زینب حاجی حسینی

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