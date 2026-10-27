به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان فردآقایی ظهر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این شعار بر پیوند میان عزاداری، ایستادگی، وفاداری به ولایت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأکید دارد و ایام فاطمیه فرصتی ارزشمند برای بازخوانی ابعاد مختلف مکتب حضرت زهرا(س) و تبیین نقش این بانوی بزرگ اسلام در دفاع از ولایت و ارزش‌های اسلامی است.

وی افزود: برگزاری مراسم فاطمیه نباید صرفاً به سوگواری محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر سیره فاطمی و تبدیل معارف اهل‌بیت(ع) به رفتار و کنش اجتماعی فراهم کند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: هیئت‌ها علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، ظرفیت مهمی برای تقویت ارتباطات اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، گسترش فعالیت‌های فرهنگی در محلات و افزایش مشارکت مردم در حل مسائل جامعه دارند.

حجت الاسلام فردآقایی بیان کرد: یکی از محورهای مهم برنامه‌های فاطمیه امسال، توجه به هویت، خودآگاهی و مسئولیت اجتماعی زنان با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه حضور آگاهانه و اثرگذار زنان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی را تقویت کند.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، تشکل‌های دینی و فعالان فرهنگی برای تبیین معارف فاطمی تأکید کرد و گفت: توجه به سبک زندگی مقاوم، عدالت‌خواهی، امیدآفرینی، وحدت حول محور ولایت و تقویت جریان‌های مردمی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در برنامه‌های ایام فاطمیه مورد توجه قرار گیرد.