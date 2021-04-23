معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد+جزییات

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی بخشنامه معافیت مالیات حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

با توجه به مقررات جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۷ با توجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره‌های ۱ و ۲ است به نظر می‌رسد که با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده ۵۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل می‌باشد:

نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تا ۹۶ میلیون تومان، ۱۰ درصد

نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تا ۱۴۴ میلیون تومان، ۱۵ درصد

نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تا ۲۱۶ میلیون تومان، ۲۰ درصد

نسبت به مازاد ۲۱۶ تا ۲۸۸ میلیون تومان، ۲۵ درصد

نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تا ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۰ درصد

نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان، ۳۵ درصد

حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.

بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیئت علمی موضوع این قانون حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد.

با توجه به اینکه در جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیئت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ یادشده تمامی احکام تبصره‌های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۶ (اعم از نرخ و…) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ کماکان لازم الاجراست و درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جز ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مستثنی گردیده است و درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا ۷ برابر آن (معادل ۳۳۶ میلیون تومان، مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.