ترانزیت ریلی در سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سعید رسولی افزود: در سال گذشته راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های بی وقفه و به‌رغم شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌ها، توانست با توسعه همکاری با سایر کشورها و بخصوص راه‌آهن کشورهای های همجوار و منطقه‌ای و استمرار همکاری با سازمان‌های بین‌المللی ریلی گام‌های مثبت و قابل توجهی در توسعه ترانزیت کالا از طریق ریل بردارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال گذشته به‌رغم مسدود شدن مرزها با کشورهای همسایه به دلیل پاندمی کرونا که ۴ ماه به طول انجامید، تلاش شد تا حمل و نقل ریلی و مبادله کالا در این برهه مهم با کشورهای همجوار به شکل مطلوبی ادامه پیدا کند، به گونه‌ای که شرایط مبادله قطارهای باری در حمل‌ونقل بین‌المللی طبق پروتکل‌های بهداشتی فراهم شد و افزایش قابل توجهی را در حمل‌ونقل ریلی شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: حمل و نقل ترانزیتی راه آهن ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل، ۲۹ درصد رشد داشت و صادرات راه آهن ایران نیز در این مدت ۵ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توسعه همکاری‌ها با کشورهای همسایه و بویژه ترکیه افزود: در مرز ریلی کشورمان با ترکیه نیز با افزایش و تجهیز ناوگان و توسعه زیرساخت‌های ریلی، حجم حمل و نقل بین المللی به بیش از ۶۵۰ هزار تن رسید که رکورد ۱۰ سال اخیر جابه جا شد.

وی افزود: در سال گذشته در مرز ریلی سرخس نیز نسبت به سال قبل از آن، به رشد ۱۷۳ درصدی دست یافتیم و با همکاری ترکمنستان، ایستگاه مرزی اینچه برون ایران به ایستگاه مرزی ترکمنستان متصل شد که موجب تسهیل و افزایش ظرفیت مبادله واگن‌ها شده است.

رسولی در خصوص توسعه همکاری‌ها با افغانستان نیز گفت: با اتصال ریلی به کشور افغانستان در آذرماه سال قبل و مذاکراتی که با راه آهن‌های قرقیزستان، ازبکستان، روسیه و دیگر راه آهن‌های منطقه انجام شد به زودی شاهد اثر بخشی این مذاکرات در افزایش حمل و نقل ریلی بین المللی خواهیم بود.