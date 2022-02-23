تقدیر نماینده مجلس از وزیر راه در پی رکوردزنی ترانزیت ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که خبر شکسته شدن رکورد ترانزیت بار ریلی کشور در تاریخ صد ساله راه آهن، موجب مسرت و خرسندی همه دلسوزان شد و ابراز امیدواری کرد که این روند پیشرفت و رکورد شکنی متوقف نشود و بیش از پیش به سرعت ادامه پیدا کند تا شاهد بهره برداری بیشتر از این ظرفیت مهم کشورمان باشیم.

نامه عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است:

«جناب آقای مهندس قاسمی

وزیر محترم راه و شهرسازی

با سلام و احترام

خبر شکسته شدن رکورد ترانزیت بار ریلی کشور در تاریخ صد ساله راه آهن، موجب مسرت و خرسندی همه دلسوزان شد و باری دیگر ثابت کرد که مدیریت جوان می‌تواند با اتکاء به درون و بهره گیری از ظرفیت‌های کشور، موجب پیشرفت و تحول شود.

ظرفیت استراتژیک کشورمان در حوزه ریلی در طول ادوار مختلف مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته و متأسفانه باعث عدم بهره مندی کشور از این ظرفیت یکتا در حوزه بین الملل شده بود.

نقش راه آهن ایران در ایجاد و اتصال کریدورهای بین المللی، نقش بسیار بی بدیلی است که تأثیر بسزایی در استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی دارد و امید است در این فرصت محدود، بیشترین حد استفاده و بهره مندی از این ظرفیت بزرگ صورت گیرد.

ضمن قدردانی از زحمات جنابعالی و همکاران محترمتان، امید است این روند پیشرفت و رکورد شکنی متوقف نشود و بیش از پیش به سرعت ادامه پیدا کند تا شاهد بهره برداری بیشتر از این ظرفیت مهم کشورمان باشیم.

مطالبات فعالان حوزه‌های مختلف کشور اتصال سریع خطوط ریلی کشور به کشورهای همسایه، راه اندازی قطار سریع السیر، نوسازی ناوگان ریلی، حمایت مادی و معنوی از پرسنل و خانواده ریلی کشور و… است که امیدواریم با همت جنابعالی، مدیرعامل محترم شرکت راه آهن و همکاران محترمشان با قید فوریت عملیاتی شود. از حسن توجه جنابعالی قدردانی می‌نماید.»