نحوه برگزاری امتحانات پایانی دانش آموزان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در برنامه گفتگوی وزیر با خانواده بزرگ آموزش و پرورش که از کانال ویژه «گفتگو با شما» در شبکه شاد پخش شد، با بیان اینکه بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پیام از معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها به دست ما رسیده است و شش میلیون کاربر این پیام را ارسال کرده‌اند، گفت: همکارانم پیام‌ها را دسته بندی کرده‌اند و بر اساس بیشترین فراوانی به این پیام‌ها پاسخ می‌دهم.

وی افزود: مهم‌ترین دغدغه در پیام‌های رسیده، امتحانات آخر سال است و بیش از ۳۰ درصد سوالات و ابهامات و درخواست‌ها به این موضوع مربوط می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها و هماهنگی‌هایی که به عمل آوردیم قرار ما این است که امتحانات را بعد از عید فطر یعنی از ۲۷ اردیبهشت آغاز کنیم. تلاش می‌کنیم امتحانات حداکثر تا قبل از ۲۸ خرداد که زمان برگزاری انتخابات است به پایان رسیده باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به این ترتیب ۲۷ اردیبهشت زمان پایان آموزش‌ها برای دوره آموزش برای متوسطه و آخر اردیبهشت زمان پایان آموزش برای ابتدایی‌ها است، گفت: امتحانات به دو صورت حضوری و غیرحضوری است. اصرار داریم که امتحانات پایه نهم و دوازدهم حضوری برگزار شوند. این سوال مطرح شده است که "چرا در چنین شرایطی روی امتحانات حضوری تکیه می‌شود؟ " ما به طور قطع بدون هماهنگی با ستاد ملی کرونا و رعایت ملاحظات، سفارش‌ها و پروتکل‌های بهداشتی کاری انجام نخواهیم داد.

وی ادامه داد: این کار زمانی انجام می‌شود که با مسئولین بهداشت هماهنگ شده باشد و از این جهت نگرانی وجود ندارد. اما این کار به خاطر شما دانش آموزان است زیرا امتحانات این دو پایه امتحانات تأثیرگذاری است و در آینده شغلی و تحصیلی‌تان اثرگذار است و اگر غیرحضوری باشد احتمال تضعیف حقوق شما وجود دارد و نگرانی‌هایی پیرامون همسانی نمره دهی و سنجش تحصیلی دانش آموزان ایجاد می‌شود. باید امتحانات یکسانی برگزار و مطمئن باشیم حق هیچ دانش آموزی تضعیف نمی‌شود.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه اگر در زمان اعلام شده از سوی ستاد کرونا اجازه برگزاری امتحانات حضوری داده نشود، ممکن است امتحانات به تأخیر بیفتد اما مصر هستیم حضوری باشد، گفت: برای سایر پایه‌ها اگر اجازه برگزاری حضوری امتحان وجود نداشت، ارزشیابی‌ها غیرحضوری خواهد بود و اختیار را به شورای مدرسه داده‌ایم و می‌تواند از روش‌های مختلفی برای سنجش پیشرفت دانش آموزان استفاده کند. معلم مهمترین عامل ارزشیابی است و مهم این است به ارزیابی دقیقی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان خودش برسد. هنوز بیش از سه هفته به پایان سال تحصیلی باقی مانده و امیدوارم به سمت آرامش بیشتر و مهار کرونا پیش برویم و شرایط شهرهای ما به وضعیت مناسب‌تری برسد.

وی درباره حذفیات امتحانات نیز توضیح داد که حذفیات کتب درسی را برای تمام پایه‌های تحصیلی در شرایط وضعیت قرمز، نارنجی و آبی در ابتدای سال تحصیلی مشخص کردیم. از مناطق و مدیران می‌خواهم اطلاعات را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. حذفیات روی سایت مرکز سنجش وزارتخانه و سازمان پژوهش قرار دارد. امیدواریم پایان خوشی برای این سال تحصیلی داشته باشیم که با سختی‌های بسیاری همراه بود و تجربه‌های نویی را پشت سر گذاشتیم و با مشکلات و تنگناهای بسیاری روبه رو شدیم. همه ما تلاش کردیم این کاستی‌ها را به حداقل ممکن برسانیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه قریب به ۳۰ درصد پیام‌های رسیده به دست ما درباره مشکلات آموزش در فضای مجازی است، گفت: یک دغدغه این است که یادگیری در فضای مجازی به خوبی اتفاق نمی‌افتد. ما این را قبول داریم. از دانش آموزان و معلمان می‌خواهم تلاش بیشتری داشته باشند. خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است و محتواهای مناسبی تولید شده و در دسترس است. از عدم پوشش اینترنت گلایه شده است. درست است که پوشش اینترنت سراسری نیست، هرچند پهنای باند و پوشش روز به روز بهبود می‌یابد.

وی ادامه داد: درباره رایگان بودن استفاده از اینترنت نیز باید گفت که کار در شبکه شاد رایگان است؛ از طریق هر کدام از اپراتورها وارد شوند. هیچیک از اپراتورها حق ندارند بابت خدمات در شاد پولی بگیرند و نمی‌گیرند. اگر خطایی رخ داده حتماً منعکس کنند، پیگیری می‌شود.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه یکی دیگر از دغدغه‌ها برگزاری کلاس حضوری است تصریح کرد: اکنون شرایط کشور دشوار است و ما به هفته‌های آخر سال رسیدیم و به نظر نمی‌رسد مجالی برای برگزاری کلاس حضوری وجود داشته باشد. علاقه مند بودیم دوره حضوری کوتاهی برای جبران برگزار کنیم اما شرایط، شرایط مناسبی نیست و پیش بینی نمی‌کنیم امسال کلاس حضوری داشته باشیم. ولی امیدواریم سال آینده کلاس‌ها حضوری باشد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به پرسشی درباره استخدام در آموزش و پرورش گفت: درباره مشمولان قانون تعیین تکلیف که باید تبدیل وضعیت می‌شدند اقدامات لازم صورت گرفته و تا کنون بیش از دو سوم مشمولان در گروه‌های چهارگانه معلمان حق التدریس، خرید خدمات، نهضتی و مربیان پیش دبستانی تعیین وضعیت شده‌اند و یک سوم باقی مانده تا آخر بهار ۱۴۰۰ تعیین وضعیت خواهند شد.

وی افزود: همه کسانی که علاقه مند به استخدام در آموزش و پرورش هستند می‌توانند از طریق مسیرهای موجود اقدام کنند. یک روش استخدام، شرکت در کنکور سراسری و انتخاب دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است و افراد از روزی که پذیرفته شوند استخدام می‌شوند. مسیر دوم ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است که از میان فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها به اندازه نیازی که داریم با برگزاری آزمون استخدامی نیرو جذب می‌کنیم. برای کسانی که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند این آمادگی را داریم که سن شرکت در آزمون را به میزان سال‌هایی که با همکاری داشته‌اند افزایش دهیم تا بتوانند از امکان استخدام برخوردار شوند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین اعلام کرد که حق التدریس همکاران را آخر سال گذشته تسویه کردیم و ۱۵ روز شهریور تا آخر اسفند محاسبه و پرداخت شد.

حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه مکرر اعلام کردیم در مدارس دولتی دریافت پول وجه قانونی ندارد و امری داوطلبانه است، گفت: مدرسه حق ندارد اولیا را مجبور کند و اگر این کار را انجام دهد تخلف است.

وی درباره طرح رتبه بندی معلمان نیز گفت: قول داده بودیم که تا قبل از پایان سال لایحه را تحویل مجلس دهیم که این امر محقق شد و در دولت تصویب و تقدیم مجلس شد. اکنون در مراحل بررسی و تصمیم‌گیری در مجلس است و وقتی در مجلس تصویب شود اجرا می‌شود. بودجه‌اش را پیش بینی کردیم و از اول فروردین قابل اجراست. امید است این وعده هم به سرعت به نتیجه برسد و سریع‌تر وضعیت رتبه بندی هم روشن و قطعی شود.