  1. استانها
  2. زنجان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۳۳

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان خبر داد؛

استفاده ۶۳ هزار زنجانی از خدمات ناظران سلامت طرح شهید سلیمانی

استفاده ۶۳ هزار زنجانی از خدمات ناظران سلامت طرح شهید سلیمانی

زنجان-مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تاکنون ۶۳ هزار و ۹۷۴ زنجانی از خدمات شهید قاسم سلیمانی در قالب ناظران سلامت با هدف مقابله با کرونا خدمات لازم را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم موسوی گفت: ناظران سلامت طرح شهید قاسم سلیمانی با توجه به توافق نامه همکاری جمعیت هلال احمر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته آغاز شد و در زمان حاضر نیز اجرای آن ادامه دارد.

وی اظهارداشت: ناظران سلامت طرح شهید قاسم سلیمانی با همکاری جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر و بازرسان سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی در زمینه کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروتکل‌های بهداشتی می‌باشد که برای حفظ سلامت مردم و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا اجرای آن از سال ۹۹ آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مسئولیت نظارت فنی و کارشناسی بر تیم‌های داوطلب بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان بوده و همه بازدیدها و نظارت‌های انجام شده توسط نیروهای داوطلب هلال احمر بدون مداخلات میدانی، حقوقی و قضایی می‌باشد.

موسوی خاطرنشان کرد: در این طرح ناظران سلامت شهید قاسم سلیمانی ارزیابی و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع واحدهای صنفی، ادارات، مراکز ارائه خدمات مردمی، نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی ادارات، بانک‌ها، محل‌های تجمع، بازارها و میادین میوه و تره‌بار با بهره‌گیری از لیست‌های مرتبط با هر صنف توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز جامع خدمات سلامت در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است.

وی افزود: از آبان ماه سال گذشته تا سوم اردیبهشت امسال سه هزار و ۴۱۱ نفر روز از جوانان داوطلب خانم و آقا در جمعیت هلال احمر استان زنجان در قالب یکهزار و ۹۵۶ تیم برای ۶۳ هزار و ۹۷۴ نفر در طرح ناظران سلامت خدمات ارائه داده‌اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این اعضا تاکنون توانسته‌اند ۳۴ هزار و ۲۹۴ مکان را به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت و ارزیابی کرده‌اند.

موسوی اظهار کرد: همکاری در آموزش عمومی کسبه، اصناف، همکاری در ضدعفونی اماکن و معابر و محل‌های تجمع و همکاری با تیم‌های مراقبت و حمایت از دیگر اقداماتی است که از سوی جمعیت هلال احمر استان زنجان در طرح شهید قاسم سلیمانی انجام شد.

وی اضافه کرد: این طرح با مشارکت جوانان داوطلب در شهرستان‌های طارم، خدابنده، ایجرود، ماهنشان، خرم دره، زنجان و ابهر در حال اجرا است.

کد مطلب 5196258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها