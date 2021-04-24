استفاده ۶۳ هزار زنجانی از خدمات ناظران سلامت طرح شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم موسوی گفت: ناظران سلامت طرح شهید قاسم سلیمانی با توجه به توافق نامه همکاری جمعیت هلال احمر با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال گذشته آغاز شد و در زمان حاضر نیز اجرای آن ادامه دارد.

وی اظهارداشت: ناظران سلامت طرح شهید قاسم سلیمانی با همکاری جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر و بازرسان سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی در زمینه کنترل و نظارت بر حسن اجرای پروتکل‌های بهداشتی می‌باشد که برای حفظ سلامت مردم و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا اجرای آن از سال ۹۹ آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مسئولیت نظارت فنی و کارشناسی بر تیم‌های داوطلب بر عهده دانشگاه علوم پزشکی استان بوده و همه بازدیدها و نظارت‌های انجام شده توسط نیروهای داوطلب هلال احمر بدون مداخلات میدانی، حقوقی و قضایی می‌باشد.

موسوی خاطرنشان کرد: در این طرح ناظران سلامت شهید قاسم سلیمانی ارزیابی و نظارت بر اماکن تهیه و توزیع واحدهای صنفی، ادارات، مراکز ارائه خدمات مردمی، نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی ادارات، بانک‌ها، محل‌های تجمع، بازارها و میادین میوه و تره‌بار با بهره‌گیری از لیست‌های مرتبط با هر صنف توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز جامع خدمات سلامت در اختیار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است.

وی افزود: از آبان ماه سال گذشته تا سوم اردیبهشت امسال سه هزار و ۴۱۱ نفر روز از جوانان داوطلب خانم و آقا در جمعیت هلال احمر استان زنجان در قالب یکهزار و ۹۵۶ تیم برای ۶۳ هزار و ۹۷۴ نفر در طرح ناظران سلامت خدمات ارائه داده‌اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این اعضا تاکنون توانسته‌اند ۳۴ هزار و ۲۹۴ مکان را به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت و ارزیابی کرده‌اند.

موسوی اظهار کرد: همکاری در آموزش عمومی کسبه، اصناف، همکاری در ضدعفونی اماکن و معابر و محل‌های تجمع و همکاری با تیم‌های مراقبت و حمایت از دیگر اقداماتی است که از سوی جمعیت هلال احمر استان زنجان در طرح شهید قاسم سلیمانی انجام شد.

وی اضافه کرد: این طرح با مشارکت جوانان داوطلب در شهرستان‌های طارم، خدابنده، ایجرود، ماهنشان، خرم دره، زنجان و ابهر در حال اجرا است.