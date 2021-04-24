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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۲۷

مدیرکل زندان‌های استان بوشهر:

٧٠ زندانی استان بوشهر با پابند الکترونیکی آزاد شدند

٧٠ زندانی استان بوشهر با پابند الکترونیکی آزاد شدند

بوشهر- مدیرکل زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر از توسعه طرح پابند الکترونیک در این استان خبر داد و گفت: ۷۰ زندانی استان بوشهر با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شدند.

رضا مقبلی قرائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه طرح پابند الکترونیکی جایگزین حبس می‌شود.

وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه خصوصاً در دوران تحولی جدید در این قوه است.

مدیرکل زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر با بیان اینکه جرایم گوناگون مشمول پابند الکترونیکی می‌شود افزود: در طرح پابند الکترونیک تردد و ورود و خروج آنها در یک محدوده خاص تعریف می‌شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۱۴۷ نفر از مددجویان جرایم غیر عمد استان بوشهر آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

مدیرکل زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر گفت: از ۱۴۷ نفر آزاده شده ۴ نفرشان خانم بودند که برای مجموع آزادشدگان ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شد.

مقبلی قرائی اضافه کرد: ۱۳۲ نفر مددجو جرایم غیر عمد در زندان‌های استان بوشهر است که برای آزادی آنها ۹۷ میلیارد تومان نیاز است.

کد مطلب 5196311

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