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۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۳۰

معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

۲۵ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته در آذربایجان‌شرقی فوت کردند

۲۵ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته در آذربایجان‌شرقی فوت کردند

تبریز- معاون بهداشت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه روند شیوع کرونا و تعداد مبتلایان به این بیماری در استان بالاست، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۵ بیمار کرونایی در استان فوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی درستی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه موارد بستری مبتلایان به ویروس کرونا در بیمارستان‌های استان همچنان روبه افزایش است، افزود: برای جلوگیری از این روند باید همه افراد به عنوان یک وظیفه ملی به دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا پایبند باشیم.

وی اظهار کرد: شرایط کرونایی در استان بحرانی بوده و مردم برای اینکه از مرگ عزیزان خود جلوگیری کنند باید متعهد به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باشند.

درستی ابراز امیدواری کرد: مردم با رعایت فراگیر و دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی مانند فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، پرهیز از حضور در تجمعات و دورهمی های خانوادگی به هر شکل و عنوانی به جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در استان کمک کنند.

در زمان حاضر بیش از ۳۰۰ نفر از بیماران کرونایی بدحال در آذربایجان شرقی زیر دستگاه تنفس مکانیکی هستند.

همچنین آمار روزانه فوتی‌های کرونایی در استان از یکی دو نفر در روز در اوایل سال جاری، به بیش از ۲۰ تا ۲۵ نفر در روزهای اخیر افزایش یافته که نگران کننده است.

کد مطلب 5196322

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