به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام در ۷ مهرماه ۱۴۰۵، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز ‌یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا روز ‌یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.