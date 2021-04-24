به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیاوش امیرمکری با اعلام این خبر عنوان کرد: سال ۹۹ در مجموع ۴۱۷۰ پرواز بین المللی با جابه جایی حدود ۲۴۵ هزار و ۶۰۰ مسافر و بیش از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلوگرم بار در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت انجام شد که نسبت به سال ۹۸ در نشست و برخاست ۷۹ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۹۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۷۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همچنین تعداد پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت در سال ۹۹ را ۲۴۸ هزار و ۷۷ مورد با جابه جایی بیش از ۲۱ میلیون و ۶۱۵ هزار مسافر اعلام کرد و افزود: در پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در نشست و برخاست ۱۹ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۹ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۷ درصد کاهش داشته است. همچنین کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در سال گذشته در نشست و برخاست ۲۳ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۳ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۳ درصد کاهش نشان داد.

وی تعداد پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در اسفند ۹۹ را ۲۴ هزار و ۷۶۳ سورتی با جابه جایی حدود یک میلیون و ۹۵۲ هزار مسافر عنوان کرد و گفت: کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در اسفند ماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ در نشست و برخاست ۴۸ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۲۶ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۳۴ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد نشست و برخاست پروازهای داخلی ۴۸ درصد و پروازهای بین المللی نیز ۶۲ درصد بیشتر شده است.

امیرمکری عنوان کرد: مقایسه پروازهای انجام شده در فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت طی اسفند ۹۹ نسبت به بهمن نشان می‌دهد که نشست و برخاست یک درصد افزایش، اعزام و پذیرش مسافر یک درصد کاهش و ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد افزایش یافته است.