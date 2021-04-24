اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی شکوهی راد بیان کرد: با توجه به مزاحمت‌های موتور سوران متخلف برای شهروندان به ویژه در محدوده بلوار سلامت و بلوار پیامبر اعظم (ص)، طرح ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با موتور سواران مزاحم فاقد پلاک، پلاک مخدوش و پلاک تا شده در شهرستان بیرجند اجرا شد.

وی ادامه داد: در این راستا ۵۷ موتورسیکلت و شش خودرو را که با انجام حرکات نمایشی و نامتعارف برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کردند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند بیان کرد: برخورد با موتور سیکلت های فاقد پلاک و پلاک مخدوش همواره در دستور کار پلیس بوده و با خاطیان برابر مقرارت برخورد خواهد شد.

سرهنگ شکوهی راد افزود: از شهروندان خواستاریم با توجه به همه گیری ویروس منحوس کرونا و افزایش مبتلایان به این بیماری از ترددهای شبانه بی مورد در معابر و خیابان‌ها پرهیز کنند.