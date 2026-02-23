۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۲

۵۰ وسیله نقلیه متخلف در بیرجند توقیف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از توقیف ۵۰ وسیله نقلیه متخلف و مزاحم در این شهرستان خبر داد.  

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی‌راد صبح دوشنبه در جمع رسانه ها اظهار کرد: طرح برخورد با موتورسیکلت‌سواران و خودروهای متخلف و مزاحم با هدف حفظ آرامش شهروندان، به‌ویژه در محدوده جاده سلامت شهرستان بیرجند، به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران انتظامی با همکاری پلیس راهور موفق شدند ۴۰ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو متخلف و هنجارشکن را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: راکبان و رانندگان این وسایل نقلیه پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکوهی‌راد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم عمومی، بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا فعالیت مجرمانه می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد خبر 6757149

