۵۰ وسیله نقلیه متخلف در بیرجند توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهیراد صبح دوشنبه در جمع رسانه ها اظهار کرد: طرح برخورد با موتورسیکلتسواران و خودروهای متخلف و مزاحم با هدف حفظ آرامش شهروندان، بهویژه در محدوده جاده سلامت شهرستان بیرجند، به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران انتظامی با همکاری پلیس راهور موفق شدند ۴۰ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو متخلف و هنجارشکن را شناسایی و توقیف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: راکبان و رانندگان این وسایل نقلیه پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
شکوهیراد با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهمزنندگان نظم عمومی، بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا فعالیت مجرمانه میتوانند موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
