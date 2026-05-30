به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی‌راد ظهر شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در پی مطالبات مردمی و درخواست‌های مکرر شهروندان برای برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن در محدوده بوستان‌ها و تفرجگاه‌های شهرستان، اجرای طرح ویژه‌ای در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش احساس امنیت عمومی در سطح شهرستان اجرا شد که در نتیجه آن ۲۸ نفر متهم دستگیر شدند.

وی بیان کرد: در جریان اجرای این طرح، ۲۳ دستگاه خودرو و ۲۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ شکوهی‌راد با تأکید بر تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها در سطح شهرستان، بیان کرد: تأمین امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه هنجارشکنی، مزاحمت و رفتارهای مخل نظم و امنیت عمومی برابر قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.