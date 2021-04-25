صادرات ۱۱ میلیارد دلاری کالا از گمرکات گلستان

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یک ماهه ابتدایی سال جاری ۴۹ میلیون و ۱۵۶ هزار کیلوگرم کالا از گمرکات استان خارج شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از نظر ارزش دلاری هم ۱۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار کالا صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار بوده است که ۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان کرد: همچنین طی مدت ۱۶۱ هزار و ۸۹۹ کیلوگرم استان وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۶۶ هزار و ۳۸۰ کیلوگرم بوده، ۷۶ درصد کاهش یافته است.

طبق گفته حسینی از نظر ارزش دلاری واردات با درآمد ۹۰۵ هزار دلار، حدود ۵۰ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: در یک ماهه سال جاری درآمد وصولی گمرکات گلستان ۱۷ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال است که این رقم در مدت مشابه سال قبل پنج میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال بوده و ۲۳۹ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: عمده کالاهای صادراتی پلی استایرن، پنیر، خرما، پسته، سیمان، سیب زمینی و ید بوده که به کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، عراق، افغانستان، بلغارستان و رومانی صادر شده است.

حسینی اضافه کرد: کالاهای وارداتی هم استابلایزر، پارچه، واکس مصنوعی و آنتی استاتیک بوده که از کشورهای چین، ترکیه، ترکمنستان و لهستان وارد شده است.