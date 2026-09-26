فلسفی: حقوق کارکنان جهاد کشاورزی نیازمند اصلاح است

پیمان فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۸ دستگاه کشور در زمینه حقوق و مزایا با عقبماندگی مواجه هستند، اما وزارت جهاد کشاورزی در قعر این جدول قرار دارد و کارکنان و بازنشستگان این وزارتخانه نسبت به بسیاری از دستگاهها حقوق کمتری دریافت میکنند.
وی افزود: برای بررسی وضعیت حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، نشستی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد تا راهکارهای بهبود شرایط کارکنان بررسی شود.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در مجلس نیز موضوع فوقالعاده ویژه یا خاص امنیت غذایی برای افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را پیگیری میکنیم.
فلسفی با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت مشاغل حاکمیتی گفت: بخش قابل توجهی از فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی ماهیت حاکمیتی دارد و نباید امتیازات حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه به شکل یکسان با سایر دستگاهها در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به سقف امتیازات قابل پرداخت در این زمینه بیان کرد: این امتیازات میتواند تا سقف ۲۵ هزار افزایش پیدا کند و لازم است شرایط وزارت جهاد کشاورزی متناسب با مأموریتها و مسئولیتهای آن مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین درباره بودجه بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۶ گفت: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، افزایش اعتبارات این بخش را پیگیری خواهد کرد و از پیشنهادهای دولت در این زمینه حمایت میکنیم.
فلسفی خاطرنشان کرد: اگر قرار است بخش کشاورزی ارتقا پیدا کند، باید توجه ویژهای به آن داشته باشیم و افزایش اعتبارات این بخش در بودجه سال ۱۴۰۶ از موضوعاتی است که مجلس آن را دنبال خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی را تا حدودی متأثر از شرایط عمومی اقتصاد کشور دانست و گفت: برای حل ریشهای این مشکلات به نسخه جدیدی از اقتصاد نیاز داریم که مبانی آن در اقتصاد مقاومتی نهفته است.
رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس افزود: طرحی با عنوان «قانون اقتصاد مقاومتی» به مجلس پیشنهاد دادهام که مراحل نهایی بررسی خود را طی میکند و امیدواریم با تبدیل اقتصاد مقاومتی به قانون و توجه ویژه به بخش کشاورزی، زمینه تحولات مثبت در این حوزه فراهم شود.
فلسفی تأکید کرد: کشاورزی باید یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی باشد و تقویت این بخش میتواند در افزایش امنیت غذایی، پایداری اقتصادی و بهبود شرایط فعالان و کارکنان حوزه کشاورزی مؤثر باشد.
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