به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است.

تایمز از شاخص‌های دقیق برای ارائه مقایسه‌های جامع و متعادل در چهار زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است.

تحقیق: بارزترین و سنتی‌ترین راهی که دانشگاه می‌تواند در ارائه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات مرتبط با این اهداف است.

مدیریت: دانشگاه‌ها متولی منابع قابل توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان هستند. نحوه عملکرد آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه پایدار مدنظر است.

دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری که دانشگاه‌ها با جوامع محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خود انجام می‌دهند یکی دیگر از راه‌های اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.

آموزش: آموزش اهمیت زیادی در اهداف توسعه پایدار دارد زیرا هم به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه خدمات سلامت کمک می‌کند و هم به دانش آموختگان برای رسیدن به آینده شغلی مناسب کمک می‌کند.

بر اساس معیارهای نظام بین‌المللی تایمز اگر داده‌های مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام بین‌المللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در متدولوژی خود تشریح کرده است. داده‌های استفاده شده در این رتبه بندی نزدیکترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۹ است.

در نسخه سال ۲۰۲۱ تعداد یک هزار و ۱۱۵ دانشگاه از ۹۴ کشور جهان بررسی شده‌اند.

برترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه منچستر از کشور انگلستان است. دانشگاه سیدنی، دانشگاه غربی سیدنی و دانشگاه لاتروب سه دانشگاه کشور استرالیا هستند که رتبه‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه پنجم این فهرست به دانشگاه کووین از کانادا اختصاص دارد.

۲۷ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها ۲۰۲۱

۲۷ دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری ۲۰۲۱ شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، الزهرا (س)، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، محقق اردبیلی، علوم پزشکی شهیدبهشتی، تبریز، تربیت مدرس، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، کاشان، کردستان، صنعتی شریف، علوم پزشکی زنجان، اراک، شهیدمدنی آذربایجان، گیلان، آزاد اسلامی واحد نجف آباد، صنعتی کرمانشاه، صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، رازی کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، تربیت دبیر شهید رجایی است.

جدول رتبه بندی دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موثرترین دانشگاه‌ها ۲۰۲۱