به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر یکشنبه در دیدار با رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان دیر، با تقدیر از تلاش‌های ارزشمند این اداره در حفظ محیط زیست، اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

امام جمعه بندر دیر با بیان اینکه در اسلام به مسئله بهداشت و نظافت اهمیت زیادی داده شده است، افزود: اگر به فرهنگ غنی دینی خود برگردیم مشکلات حل خواهد شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره حفظ محیط زیست، عنوان کرد: فعالیت‌های محیط زیستی یک فعالیت تجملاتی نیست بلکه فعالیت دینی و انقلابی است.

حسینی گفت: جای تأسف است که گاهی اوقات در مسائل محیط زیستی با غفلت‌هایی که می‌شود، افرادی با اهداف سیاسی و غیره میدان داری می‌کنند که اگر افراد پایبند به دین پرچم دار شوند مجالی برای دیگران نیست.

وی تاکید کرد: بخش مهمی از مسائل مربوط به زمین پاک و محیط زیست به فرهنگ سازی برمی گردد.

امام جمعه بندر دیر با اشاره به دغدغه‌های مردم و نسل جوان در حوزه محیط زیست، بیان کرد: این فعالیت‌ها را به چشم فعالیت دینی و انقلابی ببینیم تا عده‌ای سو استفاده نکنند.

۱۰۸ مورد پایش از مراکز تولیدی و صنعتی شهرستان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیر گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌های حوزه محیط زیست یکی از مشکلات عمده ما کمبود نیرو است.

علیرضا حجازی با اشاره به اهمیت ساماندهی پسماندها، افزود: پسماندها در کنار آلاینده‌ها علاوه بر آلوده کردن آب و خاک، موجب انتقال بیماری می‌شوند.

وی ادامه داد: برای حفظ کره زمین باید فرهنگ سازی کنیم که هر شخصی متولی پسماندی که تولید می‌کند، باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دیر با بیان اینکه جابه جایی سایت دفع پسماند زباله شهر دیر در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: راه اندازی کارگاه بازیافت زباله اشتغال زایی ایجاد می‌کند.

وی در رابطه با وضعیت پسماند سایر شهرهای شهرستان عنوان کرد: تا زمانی که به مدیریت ۱۰۰ درصدی پسماند برسیم، برخی اقدامات موقتی در زمینه پسماند این شهرها انجام شده است.

حجازی با اعلام ۱۰۸ مورد پایش از مراکز تولیدی و صنعتی شهرستان در سال گذشته یادآور شد: شرکت متانول کاوه در زمینه پسماند همکاری خوبی داشته و نسبت به احداث انبار پسماند اقدام کرده است.