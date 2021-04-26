محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه گفت: سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. کشورها هر مقدار در جهان اقتدار داشته باشند و عمق استراتژیک آنها در منطقه بیشتر باشد، دیپلماسی قدرت مانور وسیع‌تری دارد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهارات ظریف در فایل صوتی را مغایر با اظهارات قبلی وی دانست و گفت: پیش از این آقای ظریف همواره از مواضع دوستانه خود با شهید سلیمانی صحبت می‌کرد، اما اظهارات ایشان در فایل صوتی متفاوت بود. به نظر من اتفاق خوبی افتاده و مردم بهتر می‌توانند در مورد شخصیت و سیاست‌های وزیر امور خارجه قضاوت کنند.

وی ادامه داد: آقای ظریف کاندیدای جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری است و با فایل صوتی منتشر شده، افکار عمومی راحت‌تر می‌تواند در مورد ایشان به قضاوت بنشیند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشورها هر مقداری که در میدان قوی‌تر باشند، دیپلماسی سیاسی آنها امکان مانور بیشتری دارد. از نگاه استراتژیک، دیپلماسی عرصه بده‌بستان است؛ هر چند جمهوری اسلامی بیش از نگاه استراتژیک، نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی دارد که وزیر امور خارجه باید این موضوع را درک کند.

عباس‌زاده مشکینی گفت: در صورتی که نیروی نظامی در میدان قوی عمل نکند، دیپلمات‌ها پشت میز مذاکرات نمی‌توانند امتیاز بگیرند مثل این است که با خشاب خالی به جنگ رفته‌اند.