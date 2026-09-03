به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاتمی شامگاه پنجشنبه در نشست رؤسای دانشگاه‌های استان کردستان که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی میان دستگاه‌های مختلف است و باید پیش از بازگشایی مراکز آموزشی، مسائل موجود شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه در کردستان تنها یک مجموعه آموزشی نیست، افزود: نهاد دانشگاه در فضای فرهنگی و اجتماعی استان اثرگذاری قابل توجهی دارد و نوع نگاه مسئولان فرهنگی و سیاسی به دانشگاه می‌تواند آثار خود را در جامعه نشان دهد.

رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کردستان ادامه داد: اگر دانشگاه مورد توجه و مراقبت جدی مسئولان قرار گیرد، آثار این توجه در فضای عمومی جامعه نیز قابل مشاهده خواهد بود و به همین دلیل لازم است برای مسائل دانشگاه‌ها نگاه فرابخشی وجود داشته باشد.

حاتمی با اشاره به ضرورت تشکیل قرارگاه بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس استان تصریح کرد: باید پیش از شروع فعالیت مراکز آموزشی، همه ظرفیت‌های موجود در استان برای برطرف کردن کمبودها و مشکلات به کار گرفته شود تا دانشجویان و دانش‌آموزان سال تحصیلی را با شرایط مناسب‌تری آغاز کنند.

بومی‌گزینی و خوابگاه دو مطالبه جدی دانشگاه‌های کردستان

وی یکی از مسائل مهم آموزش عالی استان را موضوع بومی‌گزینی دانست و گفت: سیاست بومی‌گزینی در کردستان در عمل نتوانسته آثار مورد انتظار را ایجاد کند و در شرایط فعلی به یکی از دغدغه‌های آموزش عالی استان تبدیل شده است.

رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کردستان افزود: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند و برای اصلاح وضعیت موجود و رفع مشکلات ناشی از آن، پیگیری‌های لازم در سطح ملی انجام شود.

حاتمی در ادامه به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی اشاره کرد و اظهار داشت: کمبود فضای خوابگاهی یکی از نیازهای جدی دانشگاه‌های استان است و حل این مسئله باید در برنامه‌ریزی‌های مسئولان جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

وی توجه به نیازهای دانشجویان متأهل را نیز ضروری دانست و گفت: دانشگاه‌های استان در زمینه خوابگاه متأهلان با کمبود مواجه هستند و این مسئله با توجه به سیاست‌های مربوط به جوانی جمعیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کردستان خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکانات مناسب برای دانشجویان متأهل می‌تواند در حمایت از تشکیل و تحکیم خانواده و ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای ادامه تحصیل آنان مؤثر باشد و لازم است برای تأمین خوابگاه‌های متأهلان برنامه مشخصی تدوین شود.

حاتمی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت نخبگان استان تأکید کرد و نبود فضای مستقل برای فعالیت بنیاد نخبگان کردستان را از دیگر مسائل قابل پیگیری عنوان کرد.

وی افزود: بنیاد نخبگان استان در حال حاضر از ساختمان مستقل برخوردار نیست و در مجموعه دانشگاه فرهنگیان مستقر است که استمرار این وضعیت با توجه به اهمیت موضوع نخبگان، نیازمند بازنگری و حمایت مسئولان است.

رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کردستان تأکید کرد: رسیدگی به زیرساخت‌های مرتبط با نخبگان، خوابگاه‌های دانشجویی و سایر نیازهای دانشگاه‌ها باید در کنار برنامه‌های آموزشی و علمی مورد توجه قرار گیرد تا دانشگاه‌های استان بتوانند نقش مؤثرتری در توسعه فرهنگی، اجتماعی و علمی کردستان ایفا کنند.