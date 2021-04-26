ایران در اسلحه فلوره مردان هم سهمیه المپیک نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای اسلحه فلوره مردان در چارچوب مسابقات شمشیربازی زون آسیا و انتخابی المپیک امروز در ازبکستان برگزار شد که طی آن علیرضا ادهمی تنها نماینده ایران به مصاف حریفان خود رفت.

ادهمی در دیدارهای گروهی تنها دو برد بدست آورد و با متحمل شدن ۴ باخت از صعود به جدول حذفی بازماند.

بدین ترتیب این نماینده کشورمان هم از کسب سهمیه المپیک بازماند همانطور که پیش از این نگین کافی و نجمه سازنچیان از اسلحه فلوه و سابر بانوان و محمد رضایی در اپه مردان نتوانستند صاحب سهمیه المپیک شوند.

پریا ماهرخ دیگر نماینده ایران در مسابقات شمشیربازی زون آسیا است که امروز در اسلحه اپه بانوان به مصاف حریفانش می رود.