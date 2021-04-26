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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۳۳

مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

وارد شدن خسارات جزئی به منازل روستایی سرپل ذهاب در پی وقوع زلزله

وارد شدن خسارات جزئی به منازل روستایی سرپل ذهاب در پی وقوع زلزله

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از وارد شدن خسارات جزئی به منازل روستایی شهرستان سرپل ذهاب در پی وقوع زلزله ۴.۸ ریشتری خبر داد.

فرزین معتمدی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زلزله ۴.۸ ریشتری امروز در شهرستان سرپل ذهاب سه تیم ارزیاب به مناطق مختلف و حومه این شهرستان رفته و با توجه به اینکه کانون زلزله در روستاهای حوزه استحفاظی شهرستان گیلانغرب قرار داشته، ۲ تیم ارزیاب از شعبه گیلانغرب به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی تیم‌های ارزیاب و گزارش آن‌ها تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی قابل توجهی گزارش نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا، تعداد اندکی از منازل روستایی دچار ترک خوردگی و آسیب جزئی شده که در صورت نیاز ستاد بحران شهرستان سرپل ذهاب و نیروهای امدادی هلال احمر آماده امداد رسانی هستند.

معتمدی گفت: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در حالت آماده‌باش کامل هستند، مردم با هوشیاری کامل، خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند.

کد مطلب 5198337

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