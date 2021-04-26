وارد شدن خسارات جزئی به منازل روستایی سرپل ذهاب در پی وقوع زلزله

فرزین معتمدی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع زلزله ۴.۸ ریشتری امروز در شهرستان سرپل ذهاب سه تیم ارزیاب به مناطق مختلف و حومه این شهرستان رفته و با توجه به اینکه کانون زلزله در روستاهای حوزه استحفاظی شهرستان گیلانغرب قرار داشته، ۲ تیم ارزیاب از شعبه گیلانغرب به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی تیم‌های ارزیاب و گزارش آن‌ها تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی قابل توجهی گزارش نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا، تعداد اندکی از منازل روستایی دچار ترک خوردگی و آسیب جزئی شده که در صورت نیاز ستاد بحران شهرستان سرپل ذهاب و نیروهای امدادی هلال احمر آماده امداد رسانی هستند.

معتمدی گفت: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در حالت آماده‌باش کامل هستند، مردم با هوشیاری کامل، خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند.