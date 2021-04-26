محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار بستری‌های مشکوک به کرونا در استان یزد، امروز به ۶۱۰ تن رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر از این تعداد ۱۱۱ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: در شبانه روز گذشته ۱۳۸ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند.

نوری شادکام با اشاره به نوسان آمار تاکید کرد: نباید به کاهش آمار استان یزد دلخوش کرد زیرا این احتمال وجود دارد استان یزد هم در روزهای آتی وضعیت آمار آن صعودی و بسیار نگران کننده شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کرد: همشهریان همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کرده و از برگزاری دورهمی‌های خانوادگی و حضور در سطح شهر به طور جدی خودداری کنند.