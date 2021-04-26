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۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۹:۱۷

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

آمار بستری‌های مشکوک به کرونا در یزد به ۶۱۰ نفر رسید

آمار بستری‌های مشکوک به کرونا در یزد به ۶۱۰ نفر رسید

یزدـ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به افزایش بیماران بدحال مشکوک به کرونا در یزد گفت: آمار بستری‌های مشکوک و مبتلا به کرونا اکنون به ۶۱۰ نفر رسیده است.

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار بستری‌های مشکوک به کرونا در استان یزد، امروز به ۶۱۰ تن رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر از این تعداد ۱۱۱ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

وی عنوان کرد: در شبانه روز گذشته ۱۳۸ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان پذیرش شدند.

نوری شادکام با اشاره به نوسان آمار تاکید کرد: نباید به کاهش آمار استان یزد دلخوش کرد زیرا این احتمال وجود دارد استان یزد هم در روزهای آتی وضعیت آمار آن صعودی و بسیار نگران کننده شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کرد: همشهریان همچنان شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کرده و از برگزاری دورهمی‌های خانوادگی و حضور در سطح شهر به طور جدی خودداری کنند.

کد مطلب 5198537

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