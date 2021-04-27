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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۰۳

مدیر کل محیط زیست گلستان خبر داد؛

نصب سامانه پایش و هشدار حریق در پارک ملی گلستان

نصب سامانه پایش و هشدار حریق در پارک ملی گلستان

گرگان- مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان از نصب سامانه پایش و هشدار حریق در سه نقطه پارک ملی گلستان خبر داد و گفت: این سامانه در مرکز بازدید کنندگان، تنگه گل و گلزار نصب می شود.

محمد رضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهم نامه سامانه پایش و هشدار حریق در اراضی جنگلی پارک ملی گلستان انجام شده است و قرار است در سه نقطه از جمله مرکز بازدید کنندگان، تنگه گل و گلزار نصب شود.

وی افزود: در این نقاط دوربین هایی با برد بلند و ۱۲۰ سنسور نصب می شود که همه آنها دارای زیر ساخت فیبر نوری با پلت فرم هایی پیشرفته هستند که در کمترین زمان هشدارها را به ما می دهند.

کنعانی اضافه کرد: این تفاهم نامه با مرکز اطلاعات و فناوری اطلاعات استان منعقد شده است و با استفاده از این تکنولوژی می‌توان حریق ها را پایش کرده تا به هنگام آتش سوزی به موقع هشدارها به ما داده شود.

وی با بیان اینکه این تکنولوژی به عنوان یک پروژه مهم محسوب می شود، گفت: این پروژه در حال افتتاح است و فاز اجرایی آن به اتمام رسیده است و امیدواریم با این تکنولوژی بتوانیم از بروز آتش سوزی ها، به موقع جلوگیری کنیم.

کد مطلب 5198791

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