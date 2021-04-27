پخش پیام و بیانات رهبری از رسانه ملی/معرفی معلمان الگو

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز نشست خبری به مناسبت «هفته بزرگداشت مقام معلم» برگزار شد و علی الهیار ترکمن قائم مقام وزیر در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم برنامه های این هفته را که مانند سال گذشته تحت تاثیر پاندمی کرونا بیشتر در فضای مجازی برگزار می شود را تشریح کرد.

وی در ابتدای سخنان خود گفت: رهبری در یازدهم شهریور ماه سال گذشته در جمع مدیران کل آموزش و پرورش سخنان مهمی مطرح فرمودند که کلید واژه مهم آن، این بود که معلمان را افسران پیشرفت کشور نامیدند.

وی افزود: ایشان سه سطح را برای حفظ شان و تکریم معلمان تعیین کردند که خود معلم، ستاد وزارتخانه و دستگاه های فرهنگی مربوط به ویژه رسانه ملی از این جمله اند. برنامه های ما در هفته معلم نیز انعکاس تلاش ها و قدردانی از زحمات آنها به ویژه در دوران کروناست. آنها در این شرایط بحرانی کرونا این پیام را به جامعه القا می کنند که آموزش تعطیل نشده و امیدآفرینی می کنند.

وی ادامه داد؛: مقدمات بزرگداشت هفته معلم با ارسال بخشنامه‌ای به استان ها از آذرماه فراهم شد.

وی تاکید کرد: برای اجرای برنامه های استانی تفویض اختیار صورت گرفت.

الهیار به نامگذاری هفته معلم از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: به ترتیب از روز دوازدهم اردیبهشت به نام های معلم، شهید مطهری معلم ماندگار، معلم، قدر و منزلت معلمی، معلم، افسران سپاه پیشرفت، معلم، مرجعیت تربیت اجتماعی، معلم، زیست بوم جدید چالش ها و فرصت ها، معلم، خانواده و مشارکت اجتماعی، معلم، پیشکسوتان و تکریم چهره های معلمی نامگذاری شده است.

به گفته وی شنبه یازدهم اردیبهشت، دیدار فرهنگیان با رئیس جمهور را داریم که هشت نفر از معلمان حضوری و به صورت نمادین با رئیس جمهور دیدار می کنند و مابقی در استانداری ها با حضور استانداران به صورت مجازی در این برنامه شرکت می‌کنند.

یک شنبه دوازدهم اردیبهشت، پخش پیام و بیانات رهبری از رسانه ملی، اجرای برنامه سپاس معلم به طور نمادین در مدرسه تلویزیونی توسط وزیر آموزش و پرورش، گلباران محل شهادت شهید مطهری و برگزاری مجلس یادبود برای شهید مطهری را خواهیم داشت.

دوشنبه سیزدهم اردیبهشت دیدار مجازی با وزیر آموزش و پرورش و فرهنگیان برگزار خواهد شد. همچنین گفت وگوی تلفنی با خانواده شهیدان مطهری، رجایی، مطهری و چندتن از چهره های ماندگار نیز انجام می‌شود.

چهارشنبه وزیر و معاونان در برنامه های مختلف رسانه‌ای شرکت می کنند.

پنج شنبه دیدار مجازی با رئیس مجلس را طراحی شده است.

الهیار بیان کرد: جمعه به علت تعطیلی نماز جماعات در شرایط کرونا برنامه خاصی نداریم. روز شنبه، هجدهم اردیبهشت نیز وزیر در شبکه شاد سخنرانی و دیدار خواهد داشت و جمع بندی هفته بزرگداشت را انجام می دهد.

الهیار با بیان اینکه علاوه بر اینها در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار برنامه‌ای تدوین کردیم که شناسایی جلوه های معلمی است گفت: این برنامه با استقبال خوب معلمان مواجه شد و تلاش کردیم بالاترین امتیازات و مستندات را جمع آوری و معرفی کنیم. ۳۰۵ هزار و ۹۱۱ معلم در برنامه خودارزیابی عملکردی شرکت کردند. از این تعداد ۲۲۸ هزار و ۱۸۹ نفر در سطح مدرسه ارزیابی و به منطقه معرفی شدند. ۷۰ هزار نفر مستندات را در سامانه بارگذاری کرده بودند. ۴ هزار و ۲۶ نفر وارد ارزیابی استانی و در نهایت ۳۸۳ نفر وارد مرحله کشوری شدند که از این افراد تجلیل خواهد شد تا معلمان الگو نیز در این هفته معرفی شوند. کارهای ویژه آنها نیز به جامعه معرفی می شود.