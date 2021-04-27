ضرورت مدیریت مصرف آب و برق برای عبور از تابستان سخت

به گزارش خبرنگار مهر، علی رئوفی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش شدید نزولات جوی در سال ۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰، افزود: با توجه به کاهش شدید نزولات جوی منابع آب ذخیره در سدهای استان و سفره های آب زیرزمینی با کاهش شدید همراه است که ضرورت صرفه جویی در مصرف آب را دو چندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص مصرف صحیح آب فرهنگ سازی و اطلاع رسانی کنند تا استان از شرایط تابستان سخت با کمترین مشکل عبور کند. مصرف بهینه آب و پرهیز از مصرف های غیر ضروری از ایجاد تنش آبی در روستاها و شهرها جلوگیری می کند.

وی گفت: با توجه به رسیدن فصل گرما و افزایش مصرف برق مردم در ساعات پیک مصرف از روشن نمودن وسایل برقی پرمصرف غیر سرمایشی اجتناب کنند.

رئوفی با اشاره به جایگاه حفظ جان انسان ها در دین مبین اسلام، در این رابطه عنوان کرد: حفظ جان انسان ها در دین مبین اسلام از واجبات مهم و ضروری است و در شرایط کرونایی توجه به این مهم اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: مردم برای حفظ جان خود، بستگان و همنوعان رعایت شیوه نامه های بهداشتی را جدی بگیرند تا جان کسی در خطر نی افتد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: از مردم شریف استان درخواست می شود به همکاری های خوب خود با ستاد کرونا برای مدیریت بیماری کرونا ادامه دهند تا استان از وضعیت قرمز خارج شود و در این زمینه به هشدارهای دانشگاه علوم پزشکی به صورت ویژه توجه شود.

رئوفی تصریح کرد: مردم برای کاهش روند ابتلا از هرگونه شرکت در دورهمی های خانوادگی، شرکت در مجالس شادی و عزا، اماکن پر خطر نظیر رستوران ها و بر پایی سفره افطار اجتناب کنند.

وی افزود: ترددهای غیر ضروری درون استانی به مناطق مختلف استان عامل دیگر گسترش ویروس کرونا است که از آن باید پرهیز کرد.

جانشین رئیس ستاد کرونای هرمزگان، تصریح کرد: رعایت شیوه نامه های بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از خروج های غیر ضروری از منزل نقش مهمی در کاهش آمار مبتلایان به کرونا دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به خطر شیوع ویروس خطرناک هندی، اظهار داشت: در صورت عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی خطر شیوع ویروس خطرناک هندی در استان محتمل است و این ویروس نسبت به ویروس چینی و انگلیسی به مراتب سرایت و کشندگی بیشتری دارد.