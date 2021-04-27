فرهنگ تعامل باید جایگزین فرهنگ تقابل در حمل و نقل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین سعید جهانگیری با تأکید براینکه فرهنگ ایمنی باید در جامعه نهادینه شود، گفت: تا زمانی که در سیستم حمل و نقل و رانندگی حاکم بر جامعه به جای فرهنگ تعامل، فرهنگ تقابل وجود داشته باشد نمی توان انتظار داشت که ایمنی رعایت شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با بیان اینکه ایمنی از عوامل تأثیرگذار در حمل و نقل بوده و موجب توسعه اقتصادی شهری می شود، عنوان کرد: به منظور ارتقای سطح ایمنی در حمل و نقل باید در گام نخست فرهنگ سازی لازم در این زمینه بین شهروندان انجام شود.

وی تصریح کرد: بی شک رعایت قوانین ترافیکی توسط شهروندان نقش بسزایی در ارتقای ایمنی در حمل و نقل ایفا می کند بنابراین از شهروندان انتظار می رود نسبت به رعایت قوانین ترافیکی دقت لازم را داشته باشند.

جهانگیری با بیان اینکه ضمن فرهنگ سازی در جامعه، اجرای پروژه های عمرانی نیز به سهم خود در ارتقای ایمنی حمل و نقل شهری مؤثر است؛ گفت: در راستای کاهش تصادفات تلاش می کنیم با ارتقای سطح فرهنگ و آموزش رانندگان و افزایش ضریب ایمنی معابر با انجام دستورالعمل های متفاوت، ایمنی لازم را برای شهروندان فراهم آوریم.

وی افزود: ایمنی باید در فکر و رفتار مردم جامعه گسترش پیدا کرده و نسل‌ها یکی پس از دیگری در این زمینه از یکدیگر سبقت بگیرند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با اشاره به راهکارهای افزایش ایمنی در معابر اضافه کرد: آشکارسازی مسیر، نصب انواع حفاظ ها در طول مسیر، کنترل حجم ترافیک، کنترل سرعت، یمن‌سازی در دوربرگردان‌ها و تقاطعات از جمله این راهکارها است.

جهانگیری اظهار کرد: احداث میدان، جزایر باریک کننده، تابلوها و دوربین‌های محدودیت سرعت، استفاده از علائم عمودی و افقی (نوشتارها، تغییر رنگ روسازی و غیره) از دیگر راهکارهای افزایش ایمنی در معابر به شمار می رود.

وی یادآور شد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین در هر دو زمینه فرهنگ سازی و اجرای پروژه های عمرانی به منظور ارتقا ایمنی در حمل و نقل عملکرد مطلوبی را به ثبت رسانده است.

