۶۰۰ قلم انواع داروی تاریخ گذشته در شیراز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم یگانه با اشاره به کشفیات اخیر افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات شبانه روزی از نگهداری و دپو مقادیر زیادی دارو در یکی از محله‌های شهر شیراز مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: در این راستا انبار متعلق به یکی از داروخانه‌های شهر شیراز مورد شناسایی قرار گرفته و مأموران با هماهنگی مقام قضائی، جهت بررسی موضوع به محل مورد نظر اعزام شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس ادامه داد: در بازرسی مأموران انتظامی از آن انبار، ۶۰۰ قلم انواع داروی تاریخ مصرف گذشته که به صورت مخفی و جاسازی شده در آن مکان نگهداری و دپو شده بود، کشف و در این خصوص یک متهم دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان استان فارس با بیان اینکه همه داروهای کشف شده تاریخ مصرف گذشته و بسیاری از آن‌ها از داروهای کمیاب و مربوط به بیماری‌های خاص است، افزود: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله داروی کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.