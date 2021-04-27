به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جلسه‌ای با حضور محمدعلی افتخاری مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا نورنژاد مدیرکل نظارت بر اجرای احکام تعزیرات حکومتی نحوه تعیین تکلیف برخی از پرونده‌های اموال تملیکی بررسی شد.

افتخاری ضمن تشکر از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی در راستای پیشبرد اهداف و سیاست حمایت از تولید و کاهش پرونده‌های معطل مانده اموال تملیکی برای پشتیبانی و مانع زدایی از این بخش، اظهار داشت: در حال حاضر این سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی و کمک به کشور در راستای شعار سال باید علاوه بر حذف موانعی مانند کمبود نیروی انسانی متخصص، انبارهای مجهز و منابع مالی، در فرایندهای تعیین تکلیف به موقع پرونده‌ها به منظور کاهش هزینه‌ها و ارتقا کارایی بازنگری کند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از برنامه ریزی صحیح و هدفمند برای رسیدگی به پروندهای معطل مانده اموال تملیکی خبر داد و گفت: پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از اعضای هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی و برخی مدیران کل تعزیرات حکومتی شکل گیرد تا نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار اقدام لازم انجام شود.

وی افزود: معاونت‌های فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی طی یک هماهنگی و نظارت بر مدیریت‌های استانی، گزارش یک ماهه در حوزه اموال منقول و ۲ هفته‌ای در حوزه اموال غیر منقول از روند پیشرفت پرونده‌ها اعم از راکد، در دست اقدام و به سرانجام رسیده برای تعزیرات حکومتی استان خود ارسال کنند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: یکی از کارهای خوب و مؤثر می‌تواند، برگزاری جلسات مستمر و ماهانه معاونین سازمان با مسئولان تعزیرات حکومتی باشد که این کار پیرو تشکیل کارگروه تعیین تکلیف اموال تملیکی عملیاتی خواهد شد.

افتخاری با اشاره به مدل موفق تشکیل کارگروه جهادی تعیین تکلیف اموال تملیکی در این سازمان گفت: مقرر شد مشابه این کارگروه در مدیریت اموال تملیکی استان تهران تشکیل و با همکاری و اعضای مؤثر این سازمان و مدیران ارشد تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موانع پیش روی تحقق اهداف و برنامه‌های ترسیم شده برداشته شود و بتوان این کارگروه را به عنوان یک الگوی موفق در دیگر استان‌ها پایه گذاری کرد.

همچنین در این جلسه، وی بر راه اندازی کامل سامانه جامع اموال تملیکی و برقراری ارتباط برخط با سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ضمن اعلام آمادگی تمامی ارکان این سازمان در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سازمان اموال تملیکی گفت: یکی از عمده مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد برقرار نبودن ارتباط برخط میان دو سازمان و بی اطلاع بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها است که بعضاً باعث اتلاف انرژی و موازی کاری این دو سازمان می‌شود.