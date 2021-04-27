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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۰۵

توسط رئیس جمهور؛

معلم البرزی به عنوان نمونه کشوری مورد تقدیر قرار می‌گیرد

معلم البرزی به عنوان نمونه کشوری مورد تقدیر قرار می‌گیرد

کرج - مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: از معلم البرزی به عنوان نمونه کشوری در محل نهاد ریاست جمهوری توسط رئیس‌جمهور تقدیر به عمل می‌آید.

سالار قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از بین ۳۲ استان کشور در مجموع ۱۴ معلم نمونه کشوری انتخاب شدند، اظهار کرد: خانم مریم ترکاشوند از ناحیه دو کرج شهرستان فردیس و معلم متوسطه دوره اول درس عربی در جمع ۱۴ معلم نمونه کشور قرار گرفت.

وی بیان کرد: شنبه آتی در آئین تکریم از مقام معلم از خانم مریم ترکاشوند در محل نهاد ریاست جمهوری توسط رئیس‌جمهور تقدیر به عمل می‌آید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: همچنین در این روز از ۱۴ معلم نمونه استان البرز با حضور رئیس‌جمهور از طریق ویدئو کنفرانس در محل استانداری البرز تجلیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین شاخصه‌های این معلمان نمونه تولید محتواهای الکترونیکی، تعامل خوب و مناسب با دانش آموزان و اولیا، استفاده از فضای مجازی به عنوان فرصتی برای آموزش و تعلیم و تربیت، شرکت در دوره‌های ضمن خدمت به منظور بازآموزی و به‌روزرسانی است.

راه‌یابی ۱۴ معلم البرزی به مرحله کشوری

قاسمی گفت: ۱۴ معلم البرزی به مرحله کشوری طرح شناسایی جلوه‌های ویژه معلمی در زیست‌بوم جدید راه یافتند.

وی بیان کرد: بسیار خرسندیم که از بین این معلمان خانم مریم ترکاشوند فوق‌لیسانس زبان و ادبیات عرب، دبیر دوره متوسطه اول و مؤلف چندین کتاب به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: وی مدرس استانی ضمن خدمت، سرگروه درس عربی، تولیدکننده محتواهای استانی درس عربی و یکی از معلمان موفق و خوب استان البرز است.

وی با اشاره به دیگر شاخصه‌های این معلم نمونه خاطرنشان کرد: وی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در تولید محتوای آموزشی، مدرس دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و با ۵ سال سابقه خدمت از معلمان جوان استان البرز هستند.

قاسمی گفت: تعداد زیادی از استان‌ها امسال نتوانستند معلم نمونه کشوری داشته باشند و تنها چند استان موفق به کسب رتبه برتر در طرح شناسایی جلوه‌های ویژه معلمی شدند.

وی متذکر شد: امسال معلمان در بستر فضای مجازی با سعی و کوشش خود به ترویج الگوی تعلیم و تربیت پرداختند به همین دلیل باید به نحو شایسته‌ای به مقام شامخ معلمان احترام و به آنان توجه ویژه‌ای داشت.

کد مطلب 5199516

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