سالار قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از بین ۳۲ استان کشور در مجموع ۱۴ معلم نمونه کشوری انتخاب شدند، اظهار کرد: خانم مریم ترکاشوند از ناحیه دو کرج شهرستان فردیس و معلم متوسطه دوره اول درس عربی در جمع ۱۴ معلم نمونه کشور قرار گرفت.
وی بیان کرد: شنبه آتی در آئین تکریم از مقام معلم از خانم مریم ترکاشوند در محل نهاد ریاست جمهوری توسط رئیسجمهور تقدیر به عمل میآید.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: همچنین در این روز از ۱۴ معلم نمونه استان البرز با حضور رئیسجمهور از طریق ویدئو کنفرانس در محل استانداری البرز تجلیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: از مهمترین شاخصههای این معلمان نمونه تولید محتواهای الکترونیکی، تعامل خوب و مناسب با دانش آموزان و اولیا، استفاده از فضای مجازی به عنوان فرصتی برای آموزش و تعلیم و تربیت، شرکت در دورههای ضمن خدمت به منظور بازآموزی و بهروزرسانی است.
راهیابی ۱۴ معلم البرزی به مرحله کشوری
قاسمی گفت: ۱۴ معلم البرزی به مرحله کشوری طرح شناسایی جلوههای ویژه معلمی در زیستبوم جدید راه یافتند.
وی بیان کرد: بسیار خرسندیم که از بین این معلمان خانم مریم ترکاشوند فوقلیسانس زبان و ادبیات عرب، دبیر دوره متوسطه اول و مؤلف چندین کتاب به عنوان معلم نمونه کشوری انتخاب شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: وی مدرس استانی ضمن خدمت، سرگروه درس عربی، تولیدکننده محتواهای استانی درس عربی و یکی از معلمان موفق و خوب استان البرز است.
وی با اشاره به دیگر شاخصههای این معلم نمونه خاطرنشان کرد: وی موفق به کسب رتبه نخست کشوری در تولید محتوای آموزشی، مدرس دورههای آموزشی ضمن خدمت و با ۵ سال سابقه خدمت از معلمان جوان استان البرز هستند.
قاسمی گفت: تعداد زیادی از استانها امسال نتوانستند معلم نمونه کشوری داشته باشند و تنها چند استان موفق به کسب رتبه برتر در طرح شناسایی جلوههای ویژه معلمی شدند.
وی متذکر شد: امسال معلمان در بستر فضای مجازی با سعی و کوشش خود به ترویج الگوی تعلیم و تربیت پرداختند به همین دلیل باید به نحو شایستهای به مقام شامخ معلمان احترام و به آنان توجه ویژهای داشت.
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