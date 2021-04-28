حضور مدافعان سلامت در «ماه دستان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه جام جم، برنامه «ماه دستان» ویژه افطار شبکه جام جم است که با اجرای سید جواد هاشمی و شمیم علیزاده روی آنتن می رود. این برنامه در قسمت جدید که امروز هشتم اردیبهشت پخش می شود میزبان نفیسه انارکی پرستار بخش کرونای بیمارستان شهدای تجریش و میلاد مباشری کمک پرستار بخش کرونا در بیمارستان شهدای تجریش است تا از روزهای سخت مبارزه با بیماری کرونا بگویند.

موضوع نمایشی امشب با عنوان «توبه» طراحی شده است و همچون شب های گذشته یک کارشناس به تحلیل و بررسی این نمایش می پردازد.

«ماه دستان»، هر شب ساعت ۲۲:۱۵ به وقت تهران و ۱۹:۴۵ به وقت اروپای مرکزی از جام جم پخش می شود.