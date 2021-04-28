آمریکا با هر رئیس جمهوری شیطان بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در مراسم توزیع هزار بسته کمکِ مومنانه سپاه استان که در سپاه ناحیه امام حسن (ع) برگزار شد، با تبریک ولادت امام حسن (ع) اظهار کرد: سفره گسترده‌ای که فرزندان معنوی آن حضرت و بسیجیان همواره در صحنه پهن کرده‌اند گوشه‌ای از سفره برکت امام حسن مجتبی (ع) است.



نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین افزود: خدا را شاکریم که فرصت عمل به دستورات دینی به برکت انقلاب اسلامی و رهبری خردمندانه فرزانه‌ترین فرزند اسلام تحقق یافته است.



امام جمعه قزوین گفت: اینکه از ایران اسلامی پشتوانه مردم مظلوم یمن هستیم خدا را شاکریم، اینکه از ایران برای مردم سوریه و عراق پشتوانه امنیت به حساب می‌آییم خدا را شاکریم که در عصر غیبت این موقعیت را به ما داده تا ظهور و تجلی قدرت الهی باشیم و قدردان سردارانی چون سلیمانی و حجازی‌ها و دانشمندان هسته‌ای چون فخری‌زاده ها هستیم.

وی بیان کرد: یکی از محورهای صحبت‌های رسول خدا (ص) و دعاهای مشهور و معروف ماه رمضان توجه به فقراست واین اقدام سپاه در راستای تحقق بیانات حضرت در حمایت از محرومان و فقراست.



آیت‌الله عابدینی تصریح کرد: پیامبر (ص) نفرموده فقط فقرا و نیازمندان شیعه و مسلمان را دریابید بلکه تاکید شده همه فقرا و محرومان عالم از هر دین و مذهبی را حمایت کنید و هر کسی از مسلمانان کمکی خواست وظیفه داریم کمک کنیم.



نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تاکید کرد: اندیشه اسلامی و فکر بسیجی، درمورد برافراشته شدن پرچم اسلام در تمام عالم تاکید دارد و اگر مستکبران حرف از مذاکره می‌زنند نمایش است و پشت سر آن تلاش می‌کنند تا اسلام را تضعیف کنند و از برنامه‌های استکباری مستکبران حمایت کنند.



امام جمعه قزوین یادآور شد: کسانی که با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها همراه هستند را نباید صرفاً غرب زده بدانیم چرا که آنها از ناحیه مستکبران هستند و از خود آنها محسوب می‌شوند و این حرف قرآن است.



وی گفت: خدا تاکید کرده به مستکبران دل نبندید چرا که تنها فقط مراقب یکدیگر هستند و خیری به شما نمی‌رسانند و کسی که از شما با مستکبران همراه شود، از آنهاست.



آیت‌الله عابدینی در ادامه بیان کرد: رهبری تاکید دارند در باب مذاکرات عجله نکنید، برخی گفتند رهبری دو ماه پیش گفتند که عجله نکنید؛ در این جمله تزویر، عجله و نوکری غرب دیده می‌شود و به خوبی می‌بینیم که همانطور که قرآن گفته چنین افرادی با عجله دنبال مستکبران می‌دوند چرا که در دل‌هایشان مرض وجود دارد.



نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تصریح کرد: برخی تلاش می‌کنند از آمریکا دو چهره خوب و بد معرفی کنند و چهره کریه شیطان را آرایش کنند در حالی که آمریکا با هر رئیس جمهوری خطرناک‌ترین شیطان بزرگ و دشمن ماست و نباید خلاف قرآن و ایده‌های رهبری عمل کنیم و با مستکبران دست دوستی دهیم.