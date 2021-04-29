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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۷:۰۴

مسئول گروه جهادی انصارالحیدر خبر داد؛

توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی به ارزش هرکدام ۵۰۰ هزار تومان

توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی به ارزش هرکدام ۵۰۰ هزار تومان

قم- مسئول گروه جهادی انصارالحیدر از توزیع ۲۵۰ بسته معیشتی به ارزش هر کدام ۵۰۰ هزار تومان در روز جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شریف قنوتی بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه صبح پنجشنبه به همت طلاب بسیجی گروه جهادی انصار الحیدر و پشتیبانی تیپ ۸۳ امام جعفر صادق (ع) ۲۵۰ بسته معیشتی به ارزش هر کدام ۵۰۰ هزار تومان بین نیازمندان توزیع شد، گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان ۲۰ هزار پرس غذای دیگر بین نیازمندان در مناطق محروم استان توزیع می‌شود.

مسئول گروه جهادی انصارالحیدر با اشاره به اینکه ۵ هزار پرس غذای گرم نیز در روز گذشته به دست نیازمندان در مناطق محروم قم رسید، افزود: در سال گذشته بیش از ۴۵ هزار پرس غذای گرم در مناسبت‌های مختلف به همت این گروه جهادی بین نیازمندان توزیع شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱ هزار بسته توسط گروه جهادی انصارالحیدر بین نیازمندان توزیع شده است، ادامه داد: هرکدام از این بسته‌ها شامل برنج، حبوبات، گوشت، ماکارونی و روغن بوده است.

کد مطلب 5200887

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