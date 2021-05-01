داده های ماهواره ای از تغییر سطح آب ۱۰ تالاب و دریاچه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پایش ماهواره‌ای تغییرات سطح آب ۱۰ دریاچه و تالاب کشور که توسط اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران انجام شده است مربوط به فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۹ است.

در این مطالعه با استفاده از تصاویر تکراری ماهواره‌ای تغییرات سطح آب برخی دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است.

این بررسی و پایش مربوط به تغییرات مساحت سطح آب ۱۰ تالاب و دریاچه در استان‌های اصفهان، آذربایجان، البرز، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران و فارس با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای می‌شود.

در این پایش برای هر منطقه دو تصویر از ماهواره Sentinel-۲ در ماه فروردین ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ استفاده شده و تا حد امکان تصاویر در روزهای مشابه انتخاب شده است.

با توجه به توان تفکیک مکانی تصاویر سنتیل ۲(۱۰ * ۱۰ متر)، دقت مساحت‌های محاسبه شده در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ است.

در مناطقی که سطح آب با پوشش گیاهی به طور کامل پوشیده شده باشد، در پردازش تصاویر ماهواره‌ای به عنوان پوشش گیاهی در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه از سطح آب کاسته می‌شود.

سطوح استخراج شده در این جدول صرفاً سطوح آبی تالاب‌ها است و بررسی وضعیت مساحت سطح آبی این تالاب‌ها نشان می‌دهد که متأسفانه سطح تمامی تالاب‌ها و دریاچه‌ها به جز تالاب گاوخونی و چغاخور، در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ در حال کاهش است.

داده‌های ماهواره‌ای حاکی از آن است که هامون‌های سیستان اصلاً شرایط مناسبی ندارند و در حال خشک شدن کامل هستند. در همین حال وضعیت مساحت آبی دریاچه بختگان و ارژن در استان فارس نیز به هیچ عنوان خوب نیست و خشک شده‌اند.

جدول مقایسه تغییرات بدون در نظر گرفتن دریاچه ارومیه