۴۳ درصد آزمایشات کرونا درکهگیلویه وبویراحمد مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از مجموع ۷۱۷ جواب نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج، بیشترین موارد مثبت مربوط به شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، گچساران و دنا است.

وی بیان داشت: اکنون ۴۶۲ بیمار در بیمارستان‌های معین کرونای کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند که از این تعداد، ۱۸۴ نفر مبتلای قطعی و ۲۶ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

یزدانپناه اظهار داشت: از مجموع ۴۴۸ نمونه تست سریع گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ درصد موارد مثبت و بیشترین موارد به ترتیب در شهرستان‌های بویراحمد، گچساران و کهگیلویه بوده است.