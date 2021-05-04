۴۳ درصد آزمایشات کرونا درکهگیلویه وبویراحمد مثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: از مجموع ۷۱۷ جواب نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی مولکولی یاسوج، بیشترین موارد مثبت مربوط به شهرستانهای بویراحمد، کهگیلویه، گچساران و دنا است.
وی بیان داشت: اکنون ۴۶۲ بیمار در بیمارستانهای معین کرونای کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند که از این تعداد، ۱۸۴ نفر مبتلای قطعی و ۲۶ نفر نیز در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند.
یزدانپناه اظهار داشت: از مجموع ۴۴۸ نمونه تست سریع گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۰ درصد موارد مثبت و بیشترین موارد به ترتیب در شهرستانهای بویراحمد، گچساران و کهگیلویه بوده است.
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