به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری صبح امروز در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه، اظهار کرد: مکان اجرای یادمان و کتیبه آثار مخرب زلزله سرپل ذهاب در شهرستان سرپل ذهاب شناسایی شده و با احداث این کتیبه در نظر داریم علاوه بر نمایش گذاشتن آثار مخرب زلزله، ارائه خدمات و نحوه بازسازی نیز در مناطق زلزله زده نیز برای آیندگان به عنوان یادگار باقی بماند.

وی افزود: نشست امروز به منظور ایجاد هماهنگی کامل بین دستگاه‌های ذیربط برای احداث این کتیبه در شهرستان سرپل ذهاب تشکیل شده است لذا این دستگاه‌ها وظیفه دارند در این راستا اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهند و مانع از صرف وقت زیاد برای گرفتن استعلامات مرتبط شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه وقوع زلزله برای مردم بسیار تلخ اما روند بازسازی و ارائه خدمات به مناطق زلزله زده شیرین بود، ادامه داد: در این کتیبه تمامی آثار وقوع زلزله و مراحل پس از آن ثبت خواهد شد.

وی گفت: اعتبار لازم برای احداث این کتیبه از منابع استانداری اختصاص خواهد یافت و در احداث این مجموعه تلاش خواهد شد که تمامی نکات و موضوعات لازم اعم از مسائل ترافیکی، میراث فرهنگی، محیط زیست، منابع طبیعی، محوطه سازی، چگونگی دسترسی مردم، حفاظت صحیح از مجموعه و … لحاظ شود.

سالاری افزود: علاوه بر احداث کتیبه و دیوار نوشته قصد داریم که یادمانی بسیار بزرگ نیز که دربرگیرنده مراکز فرهنگی، استراحتگاه، المان‌های خاص، آثار تاریخی زلزله و … باشد با انجام یک کار مطالعاتی بسیار دقیق احداث شود اما در حال حاضر اولویت کار با احداث همین کتیبه است.