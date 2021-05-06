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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۲۸

مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان:

بهبود بارش‌ها از هفته سوم اردیبهشت/ هوای اصفهان گرم‌تر می‌شود

بهبود بارش‌ها از هفته سوم اردیبهشت/ هوای اصفهان گرم‌تر می‌شود

اصفهان- کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه بارشی جدید به استان از روز شنبه ۱۸ اردیبهشت و تشدید ناپایداری‌های جوی به ویژه در نیمه شرقی اصفهان خبر داد.

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت امواج ناپایدار در سطح استان تا روز جمعه با شدت کمتر ادامه دارد، اظهار داشت: آسمان اغلب مناطق در این مدت نیمه ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: احتمال بارش رگبارهای بهاری و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در نواحی شمال، شمال شرقی و شرق استان به ویژه در ساعات بعد از ظهر و عصر وجود دارد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه بارش شبانه روز گذشته از نطنز با میانگین ۹ دهم میلی‌متر گزارش شد، ابراز داشت: با ورود امواج بارش زا جدید به استان از روز شنبه ناپایداری‌ها شدت خواهد یافت و بیشتر نواحی شرق اصفهان را در بر خواهد گرفت.

هنرمند با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد، گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد. وی اضافه کرد: کاشان با دمای ۳۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای سه درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان تا فردا پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 5205640

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