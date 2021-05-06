ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت امواج ناپایدار در سطح استان تا روز جمعه با شدت کمتر ادامه دارد، اظهار داشت: آسمان اغلب مناطق در این مدت نیمه ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: احتمال بارش رگبارهای بهاری و رعد و برق و وزش باد شدید موقت در نواحی شمال، شمال شرقی و شرق استان به ویژه در ساعات بعد از ظهر و عصر وجود دارد.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه بارش شبانه روز گذشته از نطنز با میانگین ۹ دهم میلیمتر گزارش شد، ابراز داشت: با ورود امواج بارش زا جدید به استان از روز شنبه ناپایداریها شدت خواهد یافت و بیشتر نواحی شرق اصفهان را در بر خواهد گرفت.
هنرمند با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش مییابد، گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد. وی اضافه کرد: کاشان با دمای ۳۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای سه درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان تا فردا پیشبینی میشود.
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