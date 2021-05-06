اهتزاز پرچم فلسطین در میدان روح الله قم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه به مناسبت در پیش بودن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که به نام روز قدس نامگذاری شده، پرچم کشور فلسطین با حضور آیت الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور برای اعلام همبستگی با مردم ستمدیده فلسطین در برابر تجاوزگری‌های رژیم اشغالگر قدس و همچنین اعلام هم پیمانی با آرمان قدس شریف در میدان روح الله قم و در جوار بیت تاریخی بنیانگذار روز قدس به اهتزاز در آمد و پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به آتش کشیده شد.



نصرالله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این مراسم اظهار داشت: امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته شد تا مراسم روز قدس نه به صورت راهپیمایی و تجمع محدود و نه به صورت خودرویی برگزار نشود، چرا که در این شرایط بیماری کرونا، نباید اقدامی در جهت عادی نگاری این بیماری صورت گیرد و حفظ سلامتی در اولویت است.



وی بیان داشت: برنامه‌های مختلفی در کشورهای اسلامی به مناسبت روز قدس و با شعار پیروزی قدس نزدیک است تدارک دیده شده و چندین همایش نیز به صورت مجازی در کشورمان برگزار می‌شود و امیدواریم از ظرفیت فضای مجازی برای تبلیغ روز قدس استفاده شود.



قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه نقشه‌هایی که دشمنان در مورد قدس شریف ترسیم کرده‌اند که معامله قرن از جمله آنها بوده نقش برآب شد و خود این نقشه و طراح آن یعنی ترامپ به زباله دان تاریخ پیوستند.



لطفی افزود: ملت مظلوم فلسطین بدانند که مردم انقلابی ایران اسلامی همواره حامی و پشتیبان آرمان قدس شریف خواهند بود و عادی سازی ارتباط چند کشور با رژیم صهیونیستی مانعی بر سر راه پیروزی و آزادسازی قبله اول مسلمین نخواهد بود.