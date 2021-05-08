به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده در اغلب مناطق کشور بهجز جنوب غرب و جنوب کشور بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب وقوع رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد تگرگ پیشبینی میشود.
فردا در استانهای خراسان رضوی، دامنههای البرز در سمنان و شرق تهران، برخی نقاط استانهای اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان همچنین در اواخر وقت در شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و در غرب سواحل دریای خزر وقوع رگبار و رعد و برق دور از انتظار نخواهد بود.
دوشنبه در مناطقی از استانهای خراسان جنوبی، غرب یزد، غرب اصفهان، مرکزی، قم، سمنان، تهران، البرز، قزوین، شرق زنجان، شمال فارس، کرمان، شمال سیستان و بلوچستان، شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و سواحل دریای خزر بارش پیشبینی میشود.
سهشنبه در سواحل دریای خزر، اردبیل، دامنههای جنوبی البرز واقع در استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران، دامنههای زاگرس واقع در همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و استانهای اصفهان، شمال فارس، برخی مناطق کرمان و سیستان و بلوچستان بارش انتظار میرود، چهارشنبه در شمال غرب، غرب، بخشهایی از مرکز، دامنههای البرز و زاگرس و سواحل دریای خزر بارش ادامه خواهد داشت.
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