آزمون جامع دکتری دانشگاه معارف مهر ۱۴۰۰ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه معارف اسلامی اعلام کرد: آزمون جامع دکتری مختص دانشجویان دوره یازدهم دکتری (ورودی بهمن ۹۷)، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۴۰۰ بر اساس شیوه‌نامه جدید در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می‌شود.

متن کامل شیوه نامه جدید برگزاری آزمون جامع دکتری به شرح زیر است:

شیوه نامه جدید برگزاری آزمون جامع دکتری (مخصوص ورودی‌های ۹۷ و ۹۷ به بعد) دانشگاه معارف اسلامی ابلاغ شد. بر اساس شیوه نامه جدید، دانشجو می‌بایست کلیه واحدهای درسی خود را با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل نمرات درسی وی نیز کمتر از ۱۶ نباشد. متن کامل شیوه نامه مذکور به شرح زیر است:

تعریف آزمون:

آزمون جامع دوره دکتری شامل دو مرحله ارزیابی آموزشی (۷۰ درصد؛ ۱۴ نمره) و ارزیابی پژوهشی (۳۰ درصد؛ ۶ نمره) است.

شرایط شرکت در آزمون:

دانشجو می‌بایست کلیه واحدهای درسی خود را با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل نمرات درسی وی نیز کمتر از ۱۶ نباشد.

کسب نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه معارف اسلامی یا ارائه مدرک معتبر زبان انگلیسی) (تافل، آیلتس، تولیمو، (MCHE(MSRT یا ارائه مدرک قبولی در آزمون بسندگی زبان عربی (اشتمال) از دانشگاه تهران.

مواد و چگونگی برگزاری آزمون:

الف. ارزیابی آموزشی:

مواد امتحانی ارزیابی آموزشی از محتوای سه ماده درسی تخصصی و اصلی (از مجموع برنامه‌های درسی مصوب رشته / گرایش دانشجو در دوران تحصیل دانشگاهی) است.

تعیین سه ماده درسی تخصصی و اصلی برای آزمون، بر عهده گروه آموزشی و با تصویب شورای علمی گروه خواهد بود.

مواد امتحانی و منابع ارزیابی آموزشی، حداقل سه ماه قبل از برگزاری آزمون به اطلاع دانشجو خواهد رسید.

آزمون به صورت تشریحی و حداکثر در دو روز برگزار می‌شود.

شرط استفاده از نمرات بخش ارزیابی پژوهشی، کسب حداقل نمره ۱۴ در هر ماده امتحانی و میانگین کل ۱۶ در مرحله ارزیابی آموزشی است. عدم احراز این شرط به منزله مردودی داوطلب مذکور در ارزیابی جامع محسوب می‌شود.

تذکر ۱: حداکثر نمره ارزیابی آموزشی ۷۰ درصد نمره کل ارزیابی جامع است (۱۴ نمره از ۲۰ نمره).

تذکر ۲: در صورت کسب نمره کامل از ارزیابی آموزشی و عدم ارائه موارد مربوط به ارزیابی پژوهشی، دانشجو مردود می‌شود.

ب. ارزیابی پژوهشی:

ارزیابی پژوهشی به یکی از صورت‌های ذیل و یا به صورت ترکیبی می‌باشد:

پذیرش یا گواهی پذیرش مقاله علمی پژوهشی غیرمرتبط با موضوع رساله دکتری (۳۰ درصد کل ارزیابی جامع؛ ۶ نمره).

ارائه طرح تفصیلی رساله دانشجو تا پایان نیمسال ششم (۱۵ درصد کل ارزیابی جامع؛ ۳ نمره).

پذیرش یا گواهی پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی مرتبط با موضوع رساله (۱۵ درصد کل ارزیابی جامع؛ ۳ نمره).

پذیرش یا گواهی پذیرش دو مقاله علمی پژوهشی مرتبط با موضوع رساله (۳۰ درصد کل ارزیابی جامع؛ ۶ نمره).

تبصره: چاپ یا ارائه گواهی پذیرش مقاله (مرتبط یا غیرمرتبط با موضوع رساله) حتماً می‌بایست در طول دورۀ آموزشی دانشجو و پس از شروع به تحصیل نامبرده صورت گرفته باشد.

تذکر: حداکثر نمره ارزیابی پژوهشی ۳۰ درصد نمره کل ارزیابی جامع می‌باشد (۶ نمره از ۲۰ نمره).

زمان برگزاری آزمون:

ارزیابی جامع، حداکثر در نیمسال پنجم یا ششم برگزار می‌شود.

دانشجو در صورت عدم شرکت و یا عدم قبولی در ارزیابی جامع ملزم است درخواست تمدید مهلت شرکت در ارزیابی جامع بعد را با ذکر دلیل موجه به مدیر گروه آموزشی ارائه کند. در صورت تأیید مراتب توسط شورای علمی گروه آموزشی و مدیر گروه آموزشی، ارزیابی جامع دانشجو در نیمسال بعد برگزار می‌شود.

در غیر این صورت غیبت غیر موجه در جلسه ارزیابی جامع، معادل مردودی در یک نوبت آزمون محسوب خواهد شد.

هر دانشجو امکان دو بار شرکت در آزمون جامع را خواهد داشت.

در صورت عدم شرکت یا عدم قبولی دانشجو در مرتبه دوم ارزیابی جامع، کمیسیون موارد خاص دانشگاه در خصوص ارزیابی جامع مجدد دانشجو تصمیم گیری خواهد کرد.

شرط قبولی در آزمون:

میانگین کل نمرات دانشجو در ارزیابی جامع (مجموع ارزیابی آموزشی و پژوهشی) می‌بایست حداقل ۱۶ باشد.

دانشجوی مردود، ملزم است کل دروس را مجدداً امتحان دهد.

تبصره: چنانچه در ارزیابی آموزشی، میانگین کل نمرات دانشجو بین ۱۵ تا ۱۶ باشد (۱۰.۵ تا ۱۱.۲۰ بر مبنای نمره ۱۴)، به منظور جبران کمبود معدل ارزیابی جامع، به انتخاب دانشجو، امتحان صرفاً از یکی از دروس، به صورت تک ماده برگزار می‌گردد.

تذکرات:

شرط دفاع از رساله دکتری، قبولی در آزمون جامع است.

- دانشجویان دوره نوبت دوم (شبانه) در صورت عدم واریز شهریه کل نیمسال‌های منتهی به آزمون جامع، امکان شرکت در آزمون را نخواهند داشت.

تمام دانشجویان دکتری دوره یازدهم، پس از پایان دروس آموزشی خود، برای احراز شرایط شرکت در آزمون جامع، می‌بایست به کارشناس آموزش، مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۱۱۰۲۰۱ ۰۲۵ تماس حاصل کنند.