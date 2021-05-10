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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۶:۱۹

بامداد دوشنبه رخ داد؛

تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی در نوار غزه

تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی در نوار غزه

منابع فلسطینی بامداد دوشنبه از تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی در نوار غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع فلسطینی بامداد دوشنبه از تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی در نوار غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی مناطقی در شرق رفح را مورد حمله هوایی یا توپخانه ای قرار داد.

رژیم صهیونیستی این تجاوز را در واکنش به آنچه که حملات راکتی از سمت غزه نامید، اعلام کرد.

این در حالی است که منابع خبری شامگاه یکشنبه از به صدا درآمدن آژیر خطر در شهرک‌های صهیونیست نشین مجاور غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، صدای آژیر خطر در شهرک صهیونیستی عسقلان و دیگر شهرک‌های اطراف غزه به صدا در آمد.

منابع صهیونیستی از شلیک چند راکت از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیست نشین در اطراف غزه خبر دادند.

رژیم صهیونیستی مدعی شد که سامانه گنبد آهنین دست کم ۴ راکت شلیک شده از نوار غزه را رهگیری کرده است.

کد مطلب 5208340

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